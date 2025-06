Ζημιές έχουν υποστεί από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, οι αγωγοί πετρελαίου και οι γραμμές μεταφοράς καυσίμων στην Χάιφα.

Την είδηση ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια του Ισραήλ σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Έγινε γνωστό επίσης, ότι στις ίδιες εγκαταστάσεις δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, με τις υποδομές διύλισης να εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά τη διακοπή μερικών δευτερογενών λειτουργιών.

Στην παρούσα φάση εξετάζονται οι συνέπειες και οι επιπλοκές των ζημιών στο πλαίσιο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ γίνεται και η οικονομική αποτίμησή τους.

Βίντεο από την ιρανική πυραυλική επίθεση στη Χάιφα:

Footage posted to social media shows Iran’s ballistic missile attack on the Haifa area.

Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025