Πηγές της αστυνομίας αναγνώρισαν τον 57χρονο Βανς Λούθερ Μπόλτερ ως τον ύποπτο για τους πυροβολισμούς και τη δολοφονία εναντίον μιας βουλευτή και του συζύγου της στην πολιτεία της Μινεσότα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το Associated Press.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν η πολιτειακή εκπρόσωπος Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της Μαρκ στο σπίτι τους στο Μπρούκλιν Παρκ, ενώ ο πολιτειακός γερουσιαστής Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς στο Τσάμπλιν. Ο ύποπτος παρίστανε τον αστυνομικό κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, φορώντας εξοπλισμό που έμοιαζε με επίσημο, όπως γιλέκο, σήμα και εξοπλισμό.

🚨 🚨 BREAKING: Democratic Sen. John Hoffman and Democratic House Rep Melissa Hortman & their spouses have been shot overnight by someone impersonating a police officer.

Manhunt ongoing for suspect.

This is Trump’s America.

— Maine (@TheMaineWonk) June 14, 2025