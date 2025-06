Στο Athens Pride ο Δούκας: Είμαστε υπέρ της συμπερίληψης, παλεύουμε για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Στα περίπτερα του Athens Pride 2025 βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Ιουνίου ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας συνομίλησε με παρευρισκομένους και δήλωσε πως «ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει, να ονειρεύεται και να αγαπά όπως αισθάνεται».

Ακολούθως ο δήμαρχος Αθηναίων πρόσθεσε πως «και αυτό αυτό το έχει αποδείξει 20 χρόνια τώρα η Αθήνα, με έναν θεσμό που αποδεικνύει ότι είμαστε υπέρ της συμπερίληψης και παλεύουμε καθημερινά για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Δείτε βίντεο από την παρουσία του Χάρη Δούκα στο Athens Pride:





Τα καλλιτεχνικά δρώμενα του Athens Pride

Σημειώνεται ότι στη σκηνή του Athens Pride 2025 θα εμφανιστούν καλλιτέχνες και ομάδες που εκφράζουν το πνεύμα της υπερηφάνειας, της διαφορετικότητας και της ελευθερίας. Μεταξύ αυτών, οι Someone Who Isn’t Me, μια queer φεμινιστική μπάντα με electro-pop ήχο, οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC που συνδυάζουν παραδοσιακή γκάιντα με την ενέργεια της πανκ μουσικής, ο τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος και η χοροθεατρική ομάδα Dagipoli Dance Co που επαναπροσδιορίζει τα όρια της σωματικής έκφρασης μέσα από τον σύγχρονο χορό.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης η Κατερίνα Στικούδη με ένα δυναμικό pop show, η μοναδική Γιώτα Νέγκα με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει, καθώς και η Andromeda Balls με μια εκρηκτική drag performance.

Στη σκηνή θα βρεθούν ακόμη οι Angel Seemen & Regina Lohan με μια ξεχωριστή, καθηλωτική περφόρμανς.

Η μουσική εμπειρία του Athens Pride 2025 ολοκληρώνεται με DJ sets από τη Xenia Ghali με ήχους tech house και vintage grooves, τον Pan V με pop και R&B επιτυχίες, την Bengü από την underground techno σκηνή, τον Discoben με disco ρυθμούς και τη Floba που θα δώσει το ρυθμό για την εκκίνηση της πορείας στις 19:00.

Στη σκηνή και ο Γιώργος Καπουτζίδης

Το βραδινό πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής θα ξεκινήσει στις 20:30, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Andromeda Balls. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών είναι εθελοντική και μη αμειβόμενη.

Όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, το Athens Pride δεν είναι μια εμπορική συναυλία, αλλά μια πράξη ορατότητας, διεκδίκησης και γιορτής. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε φέτος να υπάρχουν λιγότεροι χορηγοί, καθώς – όπως δηλώνουν – αρκετοί εξ αυτών πλέον υιοθετούν θέσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της διοργάνωσης.