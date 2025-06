Ανακοινώνεται ο Τουμπά από τον Παναθηναϊκό

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Αχμέντ Τουμπά είναι ο Παναθηναϊκός, με τον Αλγερινό κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα ώστε να διευθετήσει και τα τελευταία ζητήματα της μετακίνησής του στους Πράσινους.

Μάλιστα, την Πέμπτη (12/6) ο 27χρονος Αφρικανός ξεκίνησε την… αντίστροφη μέτρηση, αφού ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X μια κλεψύδρα και ένα τριφύλλι υποδηλώνοντας ουσιαστικά πως είναι απλά θέμα χρόνου να γίνει και επίσημα παίκτης των Πράσινων.

Όσον αφορά το… τεχνικό κομμάτι της μεταγραφής, Βέλγος δημοσιογράφος αποκάλυψε το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο Παναθηναϊκός στην Μπασέκσεχιρ για να μπορέσει να τον κάνει δικό του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σάσα Καβολιέρι το ποσό ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

✅🇬🇷 Panathinaïkos now closing on Ahmet Touba! Player’s already in Greece in order to complete the move. €1M deal for Istanbul Başakşehir. #mercato #KVM #JPL pic.twitter.com/cwwtt1p7gx

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 12, 2025