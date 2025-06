Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη Ινστιτούτου Τσίπρα: Διανοούμενοι και πολιτικές προσωπικότητες μεταξύ δύο Ηπείρων

Σήμερα τα βλέμματα όλων στρέφονται στο Μέγαρο Μουσικής, αναμένοντας την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της δεύτερης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου Τσίπρα. Με «άρωμα» προοδευτικής Αμερικής αλλά και προοδευτικής Ευρώπης υπάρχουν αρκετές παρουσίες που ξεχωρίζουν όπως αυτές των Bernie Sanders, Michael Sandel, Enrico Letta, Jeffrey Kopstein, Yolanda Diaz, Marshall Ganz, Elly Schlein, Francois Ruffin, Ines Schwerdtner, Leo Gerden.

Όλα είναι έτοιμα και σύμφωνα με πληροφορίες, τίποτα το απρόοπτο ως προς τις συμμετοχές δεν πρόκειται να υπάρξει, καθώς η Αμαλίας έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή όλων των ομιλητών.

Από τη σύνθεση των πάνελ είναι ευκρινές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παραμένει πιστός στο δόγμα της σύμπλευσης των προοδευτικών δυνάμεων, καθώς τα πολιτικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκδήλωση κινούνται από την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την κομμουνιστική αριστερά.

Συγχρόνως, το γεγονός ότι το βραβείο Ειρήνης θα παραλάβουν ο Yuval Abraham και ο Basel Adra, δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «No Other Land», αποτελεί ένα σαφές μήνυμα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το παλαιστινιακό. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαΐου, όταν και έλαβε χώρα η συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση στη Γάζα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ζητήσει την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ, κάτι το οποίο βέβαια δεν είχε γίνει δεκτό.

Η παρέμβαση Sanders

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρέμβαση του ριζοσπάστη και επικεφαλής της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ, Bernie Sanders (μέσω zoom) για δύο σημαντικούς λόγους. Κατ’ αρχάς ο ίδιος χαίρει του θαυμασμού σύμπασας της ελληνικής αριστεράς τόσο για τις ιδέες του όσο και για τις πράξεις του, καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που αναγέννησε την πολιτική αμερικανική αριστερά.

Στις ΗΠΑ, ο Bernie Sanders έχει υψώσει το λάβαρο της αντίστασης στις πολιτικές Trump, πραγματοποιώντας μεγάλη καμπάνια ενάντια στις ακροδεξιές πολιτικές του.

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει άλλη μια κρίσιμη παράμετρος. Η παρέμβασή του λαμβάνει χώρα σε μια χρονική στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνταράσσονται από την εξέγερση στο Los Angeles.

Επιπλέον, ο B. Sanders έχει καταγγείλει δημόσια το Ισραήλ και έχει ταχθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων μέσω αλλεπάλληλων παρεμβάσεων.

Οι Sandel και Kopstein

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, μεταξύ άλλων η παρέμβαση του Michael Sandel. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς φιλοσόφους και καθηγητές πολιτικής θεωρίας της σύγχρονης περιόδου. Διδάσκει στο Χάρβαρντ, έχει αποδομήσει την έννοια της «αριστείας» και έχει καταπιαστεί με θέματα όπως η δικαιοσύνη, η ηθική στην οικονομία, η κριτική στον φιλελευθερισμό και τον ατομικισμό κ.α.

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η παρέμβαση του Jeffrey Kopstein, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. ο ίδιος έχει ασχοληθεί κατά την επιστημονική και ακαδημαϊκή του πορεία με το φαινόμενο της πολιτικής βίας, τις εθνοτικές συγκρούσεις, τον αντισημιτισμό και τα πογκρόμ στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ έχω δώσει ιδιαίτερο βάρος στην πορεία της Δημοκρατίας στην σημερινή εποχή, με το βιβλίο που έχει συνυπογράψει με τον Stephen E. hanson που τιτλοφορείται «The assault on the state: How the Global Attack on Modern Government Dangers Our Future» θεωρείται σταθμός.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης επιβεβαίωσε αυτό που είχε αποκαλύψει πρώτο το in ότι η Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα θα ασχολείται με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ.

Φυσικά, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η εκδήλωση του Ινστιτούτου πραγματοποιείται μόλις δύο ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την δεύτερη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα σε διάστημα δέκα ημερών. Πριν από μία εβδομάδα είχε κάνει εκ νέου αισθητή την παρουσία του στο inForum για το brain-drain.

Το «παρών» στη Δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη θα δώσει εν τέλει και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος την Τετάρτη θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την ειρήνη που διοργανώνει η ευρωομάδα της Αριστεράς στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, την πόρτα του Μεγάρου Μουσικής θα περάσει και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος είναι θαυμαστής του φιλόσοφου M. sandel.