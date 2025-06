Νικόλ Σέρζινγκερ: Από Pussycat Doll, μούσα του Μπρόντγουεϊ – Μια ιστορία πίστης, θρησκείας και ανατροπής

Όταν η Νικόλ Σέρζιγκερ αποχώρησε την τελευταία στιγμή από την παραγωγή του Cats στο Μπρόντγουεϊ για ένα επταψήφιο ποσό, προκειμένου να επιστρέψει ως κριτής στο X Factor του ITV ο εμβληματικός δημιουργός μιούζικαλ Άντριου Λόιντ Γουέμπερ έγινε έξαλλος μαζί της βρίζοντας την δημόσια.

Ωστόσο, το βράδυ της 8ης Ιουνίου 2025, στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, η Σέρζινγκερ απέδειξε πανηγυρικά ότι ο θεατρικός μεγιστάνας είχε άδικο για όλα όσα είπε δημόσια εναντίον της και σήμερα οι δυό τους είναι μια ομάδα που θριαμβεύει.

Η Σέρζιγκερ παρέλαβε το Βραβείο Τόνι Καλύτερης Πρωταγωνίστριας σε Μιούζικαλ για την εκπληκτική της ερμηνεία ως Νόρμα Ντέσμοντ στο Sunset Boulevard του Γουέμπερ με δάκρυα χαράς, γιορτάζοντας μιας πορεία που λίγα χρόνια πριν θα φάνταζε απίθανη, δεδομένης της «αποτυχημένης» σόλο καριέρας της και των πολλών δημόσιων αντιπαλοτήτων με τον ίδιο τον Γουέμπερ αλλά και τα άλλα μέλη των Pussycat Dolls, του γυναικείου συγκροτήματος που τη σύστησε στο κοινό.

Εκκίνηση: Χαβάη

Η 47χρονη Νικόλ Πρασκόβια Ελίκολάνι Βαλιέντε Σέρζινγκερ γεννήθηκε στη Χαβάη. Ο πατέρας της, Αλφόνσο Βαλιέντε, έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ενώ η μητέρα της, Ρόζμαρι, έχει χαβανέζικες, ουκρανικές και ρωσικές ρίζες.

Μεγαλώνοντας στο Κεντάκι από την ηλικία των έξι ετών, η Νικόλ ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική στα 14 της. Αργότερα, σπούδασε μουσικό θέατρο, αλλά εγκατέλειψε τελικά το κολέγιο για να ακολουθήσει το όνειρό της.

Οι πρώτες της επαγγελματικές απόπειρες στον κόσμο του τραγουδιού περιλάμβαναν περιοδείες με την αμερικανική ροκ μπάντα Days Of The New και στη συνέχεια εντάχθηκε στους Eden’s Crush, ένα γυναικείο συγκρότημα που γεννήθηκε από ένα αμερικανικό ριάλιτι σόου.

Λόγω της πολυφυλετικής της καταγωγής, πολλοί αρχικά υπέθεταν ότι ήταν πακιστανικής καταγωγής. Η ίδια έχει εκμυστηρευτεί σε συνεργάτες της πως το χρώμα του δέρματός της δεν της έκανε πάντα εύκολη τη ζωή στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο, όπως λένε οι ίδιοι, αυτό την έκανε «απίστευτα αποφασιστική».

Pussycat Dolls όπως λάμψη, προβολή και πολύ δράμα

Το 2003, η Νικόλ εντάχθηκε στις Pussycat Dolls, ένα burlesque συγκρότημα που σύντομα έκανε επιτυχία στα charts. Μετά την υπογραφή συμβολαίου με την Interscope Records, οι Dolls γνώρισαν τεράστια επιτυχία με επιτυχίες όπως τα Don’t Cha, When I Grow Up και Jai Ho!.

Μαζί με τα άλλα μέλη του συγκροτήματος –τις Κάρμιτ Μπάχαρ, Άσλεϊ Ρόμπερτς, Τζέσικα Σούτα, Μέλοντι Θόρντον και Κίμπερλι Γουάιατ– οι Dolls πούλησαν 55 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας τες ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία συγκροτήματα της εποχής τους.

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και την εμπορική επιτυχία, οι Pussycat Dolls ταλανίζονταν από σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες, οι οποίες περιστρέφονταν κυρίως γύρω από τoν πρωταγωνιστικό ρόλο της Νικόλ Σέρζινγκερ ως κύρια τραγουδίστρια και τους υποβιβασμένους ρόλους αλλά και μεταχείριση των άλλων μελών. Οι κριτικοί συχνά σχολίαζαν αυτή την ανισορροπία.

«Υπάρχουν δύο ειδών γυναικεία συγκροτήματα: αυτά που στηρίζονται σε έναν σούπερ σταρ (The Supremes, Destiny’s Child) και αυτά που αποτελούνται από χαρισματικές προσωπικότητες με περιορισμένα ατομικά χαρίσματα (Spice Girls, TLC). Οι Pussycat Dolls δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο – είναι ένα brand, όχι ένα συγκρότημα. Αυτή η συνέχεια του πλατινένιου PCD του 2005 βρίσκει την πρωταγωνίστρια των Dolls, Νικόλ Σέρζινγκερ, στο προσκήνιο, και αυτή δεν είναι Beyoncé. Όσο για τις άλλες, λοιπόν… μπορείτε να τις ονομάσετε; Ξέρετε καν πόσες είναι;» έγραψε σκωπτικά η Margeaux Watson του Entertainment Weekly.

Δεν έλεγε ψέματα. Ξ Νικόλ ηχογράφησε η ίδια το «95 τοις εκατό» των φωνητικών των Pussycat Dolls, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των δεύτερων φωνητικών και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος άκουσαν το άλμπουμ τους για πρώτη φορά στο στούντιο αφού το είχε ηχογραφήσει η Σέρζιγκερ, μια κίνηση που εκπυρσοκρότησε εκκωφαντικά.

Η πίκρα

Η Μέλοντι Θόρντον, το μόνο άλλο μέλος που ήταν πραγματικά τραγουδίστρια (οι υπόλοιπες είχαν προσληφθεί κυρίως ως χορεύτριες) ενοχλήθηκε πολύ καθώς ένιωθε ότι το ταλέντο της υποτιμούνταν συστηματικά.

«Έχασα τόσο πολύ την αυτοπεποίθησή μου και ένιωσα πραγματικά άχρηστη. Μου επισημαινόταν, ξανά και ξανά, ότι ήμουν ο αδύνακος κρίκος στο συγκρότημα. Και όταν σου λένε, ξανά και ξανά, “είσαι άχρηστη σε αυτό το συγκρότημα”, έχει κόστος, πολύ! Δεν είχα νιώσει ποτέ ανασφάλεια μέχρι που εντάχθηκα στις Pussycat Dolls» είχε πει.

Η Θόρντον διευκρίνισε ότι το πρόβλημά της δεν ήταν με τη Νικόλ προσωπικά.

«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν τόσο θυμωμένη με τη Νικόλ επειδή αυτή τραγουδούσε και εγώ όχι. Λοιπόν, όχι. Αυτό ήταν το όνειρό της και γινόταν πραγματικότητα για εκείνη. Απλώς το ήθελα και εγώ για τον εαυτό μου. Είμαι μια εκπληκτική τραγουδίστρια, απλώς δεν το ακούσατε ποτέ. Αλλά δεν ήταν λάθος της Νικόλ. Υπήρχε μια ευκαιρία για εκείνη και έπρεπε να την εκμεταλλευτεί. Είχε υπάρξει σε συγκροτήματα πριν από τις Pussycat Dolls, οπότε η δισκογραφική ήθελε αυτή να τραγουδάει τα κύρια φωνητικά. Κάθε φορά έλεγα, “αν μπορούσα να τραγουδάω περισσότερο, τότε δεν θα ήμουν ο αδύνακος κρίκος”, αλλά αυτό δεν ταίριαζε στην ατζέντα τους» ξεκαθάρισε.

Κόντρα στη θρησκεία της

Παράλληλα με τις εσωτερικές εντάσεις, η Νικόλ αποκάλυψε αργότερα ότι οι «ισχυρές θρησκευτικές της πεποιθήσεις» την έκαναν να νιώθει άβολα με τη σέξι εικόνα των Pussycat Dolls, όταν πρωτομπήκε στο συγκρότημα το 2003, σε ηλικία 25 ετών.

Ως πιστή Χριστιανή και εγγονή καθολικού επισκόπου, η ιδέα να εμφανίζεται με εσώρουχα, όπως έκαναν άλλες υποψήφιες στην οντισιόν, ήταν ένα «τεράστιο εμπόδιο» που έπρεπε να ξεπεράσει. «Αν δείτε τα ρούχα μου, φορούσα παντελόνια τις περισσότερες φορές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προσπαθούσε να είναι «κλασική» και να αφήνει «λίγα στη φαντασία» στα πρώτα της χρόνια με το συγκρότημα.

Η επιτυχία του συγκροτήματος διήρκεσε μέχρι το 2010, οπότε και τέθηκαν σε παύση και διαλύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας τους.

Μόνη εναντίον όλων

Ως η κύρια φωνή του συγκροτήματος, η Σέρζινγκερ ήταν η μόνη που ενδεχομένως θα μπορούσε να εκκινήσει ξανά την καριέρα της ως σόλο καλλιτέχνης. «Η Νικόλ ήταν η μόνη από τις Pussycat Dolls που είχε πιθανότητες να καταφέρει κάτι τέτοιο. Ήταν σαν τη Σέριλ των Girls Aloud, αυτή που ξεχώριζε. Αναζητούσε ένα σόλο συμβόλαιο και δεχόταν πληθώρα προσφορών, καθώς ο κόσμος της ποπ χρειαζόταν μια νέα βασίλισσα και αυτή ήταν δυναμική και ταλαντούχα» είχε πει συνεργάτης της.

Η σόλο καριέρα της φάνηκε να ξεκινά δυναμικά όταν προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Σάιμον Κάουελ, ο οποίος την προσέλαβε ως κριτή στο X Factor.

Η Σέρζιγκερ ήταν κριτής στο The X Factor US το 2011 και στο The X Factor UK τις σεζόν 2012-2013 και 2016-2017. Μάλιστα, το 2022, σε ένα βίντεο για την 10η επέτειο των One Direction, αποκαλύφθηκε ότι η ιδέα να δημιουργηθεί το συγκρότημα με τους Χάρι Στάιλς, Λούις Τόμλινσον, Λίαμ Πέιν, Νάιαλ Χόραν και Ζέιν Μάλικ ανήκε στη Νικόλ, και όχι στον Σάιμον Κάουελ, όπως πιστευόταν.

Παρά τη μεγάλη προβολή που της έδωσε το σόου ταλέντων η σόλο ποπ καριέρα της δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Το πρώτο της στούντιο άλμπουμ, Killer Love, κυκλοφόρησε το 2011 μετά από πολλές αναβολές, και είχε καλή πορεία στα βρετανικά τσαρτ.

Το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της το 2014, Your Love, έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο έξι του βρετανικού singles chart, ενώ το δεύτερο, Run μπήκε στο top 30. Ωστόσο, το τρίτο single, το On the Rocks έλαβε αρνητικές κριτικές, και το τέταρτο, Bang, δεν κατάφερε να μπει στα τσαρτ.

Το 2014, το dance-pop άλμπουμ της Big Fat Lie δεν κατάφερε να μπει στα τσαρτ – και παραμένει η τελευταία της σόλο κυκλοφορία. Η αποτυχία έκανε την Σέρζιγκερ να αποφασίσει κάτι δραστικό -να στρέψει την προσοχή της από το στούντιο στη σκηνή.

Η επόμενη διαμάχη

Το 2019 έγινε μια προσπάθεια επανένωσης των Pussycat Dolls, με την κυκλοφορία του single React τον Φεβρουάριο του 2020 και τον προγραμματισμό μιας μεγάλης περιοδείας. Ωστόσο, η περιοδεία ακυρώθηκε αργότερα το 2022 λόγω νομικών διαμαχών μεταξύ της Νικόλ και της ιδρύτριας του συγκροτήματος, Ρόμπιν Άντιν.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Ρόμπιν Άντιν μήνυσε τη Σέρζινγκερ, ισχυριζόμενη ότι η τραγουδίστρια αρνιόταν να συμμετάσχει στην περιοδεία επανένωσης, εκτός αν λάμβανε πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο και 75% των κερδών της περιοδείας, αντί του αρχικά συμφωνηθέντος 49%. Η Άντιν υποστήριξε ότι η Σέρζιγκερ αρχικά είχε συμφωνήσει σε 45 εμφανίσεις.

Η νομική ομάδα της Σέρζινγκερ χαρακτήρισε την αγωγή «αβάσιμη, γελοία και ψευδή». Η Νικόλ επέμεινε ότι απλώς ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου της λόγω των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19.

Τον Αύγουστο του 2022, η Σέρζινγκερ κατέθεσε ανταγωγή κατά της Άντιν, κατηγορώντας τη χορογράφο για κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταβολής 600.000 δολαρίων (περίπου 560.000 ευρώ) από τη Live Nation, την οποία η Άντιν «δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να αποπληρώσει». Επιπλέον την κατηγόρησε ότι «εκμεταλλευόταν το όνομά της χωρίς τη συγκατάθεσή της».

Τον Ιανουάριο του 2022, η Σέρζινγκερ επιβεβαίωσε επίσημα την ακύρωση της περιοδείας μέσω ανάρτησής της στο Instagram, επικαλούμενη τις «εξελισσόμενες συνθήκες γύρω από την πανδημία». Ωστόσο, οι υπόλοιπες Pussycat Dolls, Κάρμιτ Μπάχαρ και Τζέσικα Σούτα, δήλωσαν «απίστευτα απογοητευμένες» και ότι έμαθαν για την ακύρωση μόνο μέσω της ανάρτησης της Νικόλ στο Instagram.

«Δεν υπήρξε καμία επίσημη ειδοποίηση γι’ αυτό», έγραψαν σε κοινή τους δήλωση, προσθέτοντας: «Θέλουμε να πούμε πόσο απίστευτα απογοητευμένες είμαστε που μαθαίνουμε για μια ανακοίνωση που έγινε στο Instagram ότι η περιοδεία επανένωσης των Pussycat Dolls ακυρώνεται».

Πρόσφατα, τον Νοέμβριο του 2024, αναφέρθηκε ότι η Νικόλ Σέρζινγκερ και η Ρόμπιν Άντιν κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό στη διαμάχη τους, αν και οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί.

«Είναι τρελή»

Τα όνειρά της να γίνει πρωταγωνίστρια σε μιούζικαλ ξεκίνησαν με δυσκολίες. Το 2016, η πρώην σύντροφος του Λιούις Χάμιλτον έγινε πρωτοσέλιδο όταν ο Σερ Άντριου Λόιντ Γουέμπερ την χαρακτήρισε «τρελή», αφού αποχώρησε την τελευταία στιγμή από την προγραμματισμένη παραγωγή του Cats στο Μπρόντγουεϊ για να επιστρέψει (υπογράφοντας συμβόλαιο επταψήφιου ποσού) ως κριτής στο X Factor του ITV.

Μιλώντας στον Economist, o συνθέτης δήλωσε ότι η Σέρζιγκερ τον κάλεσε μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι πρόβες για το Cats, για να του πει ότι είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από την παραγωγή.

«Είναι τρελή, αλλά οι Αμερικανοί παραγωγοί σκέφτηκαν, ‘Εντάξει, θα βρούμε κάποια άλλη. Στην Αμερική δεν είναι τόσο γνωστή. Είναι πιο γνωστή εδώ», είπε. «Είμαι έξαλλος γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι το πιο φανταστικά λαμπρό κορίτσι και ρίσκαρα για να την φέρω στο Palladium και τώρα μοιάζω με έναν απόλυτο ηλίθιο σε όλους. Αλλά δεν πειράζει, θα υπάρξει άλλο κορίτσι στο Μπρόντγουεϊ και η Νικόλ δεν θα πάρει το Βραβείο Τόνι!» κατέληξε.

Η Σέρζιγκερ ωστόσο ήξερε να κρατάει την ψυχραιμία της. Μιλώντας στο MailOnline απάντησε στις δηλώσεις του Γουέμπερ λέγοντας:

«Είχα κάθε πρόθεση να κάνω το ‘Cats’ στο Μπρόντγουεϊ, αλλά το συμβόλαιο δεν οριστικοποιήθηκε ποτέ. Είμαι απίστευτα ευλογημένη που μου δόθηκαν τόσες πολλές εκπληκτικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένου του ‘Cats’, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε να λειτουργήσει αυτή τη φορά. Λατρεύω και σέβομαι τον Άντριου, είμαι τόσο ευγνώμων για τη φιλία μας και ανυπομονώ για την ευκαιρία να δημιουργήσουμε περισσότερη μαγεία μαζί».

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 2018, η Σέρζιγκερ αποκάλυψε ότι θα ήταν το «όνειρό» της να δημιουργήσει ένα μιούζικαλ με τον διάσημο συνθέτη. Σε συνέντευξη της η Σέρζιγκερ είπε ότι ήθελε να ασχοληθεί με τη συγγραφή έργων με τη βοήθεια του δημιουργού του Phantom of the Opera. «Θα ήταν ένα όνειρο να δημιουργήσω κάτι πρωτότυπο με τον Άντριου» είχε πει.

Το 2021, επέστρεψε στον κόσμο του μουσικού θεάτρου για άλλη μια φορά ως Γκρέις Φάρελ στην παραγωγή του NBC, Annie Live!. Λίγους μήνες αργότερα, και συμφιλιωμένη πλέον με τον Λόιντ Γουέμπερ η Σέρζιγκερ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει το ρόλο της Νόρμα Ντέσμοντ στο West End, ένα έργο που έκτοτε μεταφέρθηκε στο Μπρόντγουεϊ.

Ρόλος ζωής

Η Νόρμα Ντέσμοντ είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στο μιούζικαλ Sunset Boulevard και στην κινηματογραφική ταινία του 1950 στην οποία βασίζεται.

Πρόκειται για μια ξεπεσμένη σταρ του βωβού κινηματογράφου που ζει απομονωμένη στην πολυτελή, αλλά πλέον ερειπωμένη, έπαυλή της στο Χόλιγουντ, αρνούμενη να δεχτεί ότι η φήμη της έχει σβήσει.

Η εμμονή της με το παρελθόν της δόξας και η ψευδαίσθηση μιας θριαμβευτικής επιστροφής στην οθόνη, την οδηγούν σε μια σκοτεινή και περίπλοκη σχέση με έναν νεαρό σεναριογράφο. Αυτός ο απαιτητικός ρόλος απαιτεί μια ερμηνεύτρια με τεράστιο εύρος και δραματική ένταση, κάτι που η Σέρζινγκερ απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο.

Ανακοινώνοντας το ρόλο της στην παράσταση τον Μάιο του 2023, η Νικόλ δήλωσε: «Ανυπομονώ να σκεφτώ και να παίξω εκτός πλαισίου με τον λαμπρό, πρωτοποριακό σκηνοθέτη Τζέιμι Λόιντ. Και να έχω την τιμή να συνεργαστώ με τον ίδιο τον θρύλο, τον Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, για να ζωντανέψουμε αυτό το διαχρονικό αριστούργημα».

Δάκρυα χαράς

Το βράδυ της 8ης Ιουνίου 2025, η Νικόλ Σέρζινγκερ δικαιώθηκε κερδίζοντας το Βραβείο Τόνι Καλύτερης Ερμηνείας Σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο σε Μιούζικαλ.

Στην ευχαριστήρια ομιλία της, εκτός από τον αρραβωνιαστικό της Τομ Έβανς, τον οποίο γνώρισε το 2019 όταν εκείνος εμφανίστηκε ως διαγωνιζόμενος στο The X Factor: Celebrity (όπου εκείνη ήταν κριτής), η Σέρζιγκερ έσπευσε να αναφέρει τον συνθέτη. Αποτίνοντας φόρο τιμής στο συνεργείο του μιούζικαλ, ευχαρίστησε τον Λόιντ Γουέμπερ και δήλωσε συγκινημένη: «Ήταν τέτοια τιμή να μπορώ να δημιουργώ μαζί σας τα τελευταία 15 χρόνια».

Συγκλονισμένη από δάκρυα καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο, η Σέρζινγκερ αναφέρθηκε στο σύντροφο της ευχαριστώντας τον που «πίστεψε σε μένα όταν εγώ ξέχασα να πιστεύω στον εαυτό μου» και στη συνέχεια εξομολογήθηκε:

«Μεγαλώνοντας πάντα ένιωθα ότι δεν ανήκω πουθενά, αλλά όλοι εσείς με κάνατε να νιώσω ότι ανήκω, και έχω επιτέλους έρθει στο σπίτι μου. Νιώθω μεγάλη τιμή που αναγνωρίζομαι ανάμεσα σε αυτές τις εξαιρετικές πολεμίστριες σε αυτή την κατηγορία. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που κάνατε το όνειρο αυτού του μικρού κοριτσιού από τη Χαβάη/Ουκρανία/Φιλιππίνες πραγματικότητα. Είμαι περήφανη που εκπροσωπώ [όλες αυτές τις κοινότητες]».

Η Σέρζιγκερ ευχαρίστησε επίσης την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, δηλώνοντας ότι «με απέκτησε στα 18 και εγκατέλειψε τα πάντα για μένα».

«Εάν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που νιώθει ότι δεν ανήκει, ή ότι η ώρα του δεν έχει έρθει, μην τα παρατάτε. Απλά συνεχίστε να δίνετε και να δίνετε, γιατί ο κόσμος χρειάζεται την αγάπη και το φως σας τώρα περισσότερο από ποτέ. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι η αγάπη πάντα κερδίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί» είπε κλείνοντας τον θρίαμβο της.