Μια κατοικίδια ζέβρα, η οποία κυκλοφορούσε ελεύθερη για περισσότερο από μια εβδομάδα στο Τενεσί και έγινε διασημότητα στο διαδίκτυο, συνελήφθη την Κυριακή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Ράδερφορντ, που επικαλείται το Associated Press και άλλα μέσα.

Anyone who spots the zebra is asked to call the Rutherford County Sheriff’s Office right away. https://t.co/N6FMBjfgtx pic.twitter.com/7GQdG1PQ3l — WKRN News 2 (@WKRN) June 2, 2025

Ο Εντ η ζέβρα αιχμαλωτίστηκε με ασφάλεια αφού εντοπίστηκε σε ένα βοσκοτόπι κοντά στην κοινότητα Κριστιάνα στο κεντρικό Τενεσί, επιβεβαίωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ράδερφορντ. Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι τα πληρώματα της αεροπορίας συνέλαβαν τη ζέβρα και την μετέφεραν.

«WREAKING HAVOC»: A zebra is on the loose in Rutherford County near Nashville on Interstate 24 near Joe B. Jackson Parkway. The Rutherford County Sheriff’s Office says the animal is someone’s pet. Photo credit: Jasmyne Surovey Read more: https://t.co/CXkCaTRsMU pic.twitter.com/NLyLPGp9ln — Local 3 News (@Local3News) May 31, 2025

«Ο Εντ μεταφέρθηκε με αεροπλάνο και πέταξε με ελικόπτερο πίσω σε ένα τρέιλερ ζώων που τον περίμενε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη. Βίντεο που αναρτήθηκε από το γραφείο του σερίφη δείχνει τον Εντ τυλιγμένο σε δίχτυ με το κεφάλι του να προεξέχει καθώς μεταφέρεται από το ελικόπτερο στο τρέιλερ.

Ο Εντ έφτασε στην Κριστιάνα στις 30 Μαΐου, ανέφερε το γραφείο του σερίφη. Ο ιδιοκτήτης του δήλωσε την εξαφάνισή του την επόμενη ημέρα. Η ζέβρα εντοπίστηκε και βιντεοσκοπήθηκε να τρέχει κατά μήκος του εθνικής οδού 24, αναγκάζοντας τους βοηθούς να την κλείσουν. Όμως εν τέλει ο Εντ διέφυγε σε δασική περιοχή.

@RCTNSheriff deputies saw a missing zebra today near Christiana.

Deputies track the zebra with the drone.

Please avoid the area to avoid scaring the zebra. A veterinarian was calleld to help rescue the zebra.

We will update people when there is more information available. pic.twitter.com/jKdL0efapc — RCTNSheriff (@RCTNSheriff) June 6, 2025

Ο Εντ η Ζέβρα κέρδισε τα 15 λεπτά δημοσιότητας που του αναλογούν και με το παραπάνω!

Υπήρξαν αρκετές εμφανίσεις που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Εντ βιντεοσκοπήθηκε να τρέχει μέσα σε μια γειτονιά.

Η ζέβρα έγινε γρήγορα αντικείμενο memes στο διαδίκτυο. Μια ψεύτικη ανάρτηση έδειχνε τον Εντ να τρώει σε ένα Waffle House, μιας αλυσίδας με πολλά καταστήματα στο Νότο. Άλλες τον έδειχναν να επισκέπτεται άλλες πόλεις του Τενεσί ή να ζητιανεύει στην άκρη του δρόμου.