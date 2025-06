Ο Λαμίν Γιαμάλ στο μονοπάτι του Πελέ και του Ρονάλντο οδεύει ολοταχώς προς τον θρόνο του βασιλιά των αθλημάτων

Ισοφάρισε ρεκόρ του Πελέ, πανηγύρισε α λα Κριστιάνο Ρονάλντο και τώρα περιμένει τον Πορτογάλο να αναμετρηθούν την Κυριακή στον τελικό του Nations League. Λαμίν Γιαμάλ: the sky is the limit.

Το παιδί φαινόμενο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δεν σταματά λεπτό στην πορεία που τον οδηγεί στο θρόνο του δημοφιλέστερου αθλήματος. Πέταξε το γάντι στον Ντεμπελέ οριοθετώντας τον ημιτελικό του Nations League Γαλλίας-Ισπανίας ως το ρινγκ στο οποίο θα κρινόταν η Χρυσή Μπάλα και κατάφερε να βγει νικητής και αλώβητος από τη μεγάλη μάχη. Δύο γκολ, αμέτρητες μαγικές στιγμές και πρόκριση στον τελικό με σκορ 5-4.

Ο Γιαμάλ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Βασιλιά Πελέ που πέτυχε τρία γκολ στη Γαλλία σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Ο άσος της Μπάρτσα είχε σκοράρει εναντίον των Μπλε και στον περυσινό ημιτελικό του Euro. Στο Μουντιάλ του 1958 στο οποίο συστήθηκε ο Πελέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το μαύρο διαμάντι είχε σημειώσει χατ τρικ στον ημιτελικό, στη νίκη της Βραζιλίας επί της Γαλλίας με 5-2.

Ο Γιαμάλ κατάρριψε επίσης ένα ρεκόρ 100 χρόνων καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης (17 ετών και 327 ημερών) που σημειώνει δύο τέρματα με την Εθνική Ισπανίας. Η προηγούμενη επίδοση ανήκε στον Εραθκουίν που είχε σκοράρει δις σε ηλικία 18 ετών και 344 ημερών.

«Μ’ αρέσει να παίζω και να δείχνω ποιος είμαι. Στη μητέρα μου πάντα λέω πως τα μεγάλα ματς μου δίνουν κίνητρο», δήλωνε αργότερα έχοντας δίπλα του το βραβείο του MVP, φορώντας ανάποδα το καπέλο του και με ύφος που θα ζήλευε ακόμα και ο Ρονάλντο μετά από κατάκτηση Τσάμπιονς Λιγκ.

Σε άλλες δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες έδειξε περίσσιο θράσος. «Να αντιμετωπίσω τον Κριστιάνο Ρονάλντο; Είναι ένας μύθος. Θα κάνω τη δουλειά μου που είναι να νικήσω. Το ποιο σημαντικό πράγμα είναι να μιλάς στον αγωνιστικό χώρο».

Ενας αγώνας που θα μπορούσε να είναι τελετή παράδοσης παραλαβής των σκήπτρων του ποδοσφαίρου, αν δεν εκκρεμούσε το Finalissima, η αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας με την

αντίστοιχη της Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, δηλαδή του Γιαμάλ με τον «νονό» του και φυσικό διάδοχό του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι. Ο συγκεκριμένος αγώνας έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου.

Τα αποθεωτικά σχόλια για τα νέα κατορθώματα του Γιαμάλ έλουσαν τον μύθο του νεαρού που διεκδικεί στα 18 του να γίνει ο νεότερος παίκτης που θα κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα.

Ο αθλητικός αναλυτής Τόνι Παντίγια λέει πως ο Λαμίν του θυμίζει αθλητές που σημάδεψαν γενιές, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Μοχάμεντ Αλι. «Εχει σοφία του δρόμου, μιλά και λέει τις αλήθειες που όλοι σκεφτόμαστε».

Ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ ήδη κατατάσσει τον Γιαμάλ πάνω από τον Ντεμπελέ για τη Χρυσή Μπάλα, ενώ υπόκλιση στο ταλέντο του κάνει και ο προπονητής του στην Εθνική Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε: «Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος στον κόσμο. Εκανε έναν αγώνα-δήλωση και αξίζει τη Χρυσή Μπάλα».

Αποθεωτικοί ήταν και οι τίτλοι των εφημερίδων: «Αξίζει χρυσάφι», γράφει η «Μούντο Ντεπορτίβο», για τον Γιαμάλ του οποίου την αξία το CIES εκτίμησε στα 402,3 εκατ. ευρώ. «Χρυσός Λαμίν στον τελικό», είναι ο τίτλος της «Σπορτ». Η «Λα Βανγκουάρντια» σημειώνει πως «ο Γιαμάλ χόρεψε ενώπιον του Ντεμπελέ» και η ABC για μία ακόμα παράσταση του νεαρού. Ακόμα και η «Λε Παριζιέν» έγραψε πως ο Γιαμάλ κυριαρχεί του Ντεμπελέ στην κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα.

Το νέο σόου του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα σημειώθηκε σε ένα παιχνίδι που έγραψε ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία σε επίσημο ματς με τη Γαλλία πετυχαίνει 4+ γκολ. Μόνο σε ένα φιλικό παιχνίδι στις 19 Ιουνίου 1949 είχε νικήσει τους Μπλε με 1-5 στο Παρίσι.

Επίσης η Γαλλία δέχτηκε 5+ γκολ για πρώτη φορά από τις 12 Μαρτίου 1969 εναντίον της Αγγλίας (0-5).