Μπαρτσελόνα: «Δένει» τον Γιαμάλ μέχρι το 2031 (pic)

Ήταν θέμα ημερών και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πλέον είναι οριστικό. Ο Λαμίν Γιαμάλ συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για συμβόλαιο ως το 2031 και αύριο (27/6) αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές στα γραφεία της ομάδας.

Το τρέχον συμβόλαιο του 17χρονου «μάγου» έληγε το 2026, ωστόσο οι Καταλανοί ήθελαν να τον «δέσουν» για πολλά χρόνια ενώ πλέον οι απολαβές του θα εκτοξευθούν και θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο ρόστερ.

Ο μάνατζερ του Γιαμάλ, Ζόρζε Μέντες, είχε σήμερα ραντεβού με τον Ζοάν Λαπόρτα και τον Ντέκο και εκεί «κλείδωσε» οριστικά η συμφωνία. Θυμίζουμε πως από τη νέα σεζόν ο Γιαμάλ θα φορά το νούμερο 10 στη φανέλα, το οποίο φέτος είχε ο Φατί που αποχωρεί.

Ο Γιαμάλ θα κλείσει τα 18 του χρόνια στις 13 Ιουλίου και έχει ήδη κατακτήσει δύο πρωταθλήματα (στο πρώτο είχε ελάχιστα λεπτά συμμετοχής), ένα Κύπελλο αλλά και ένα Euro με την Ισπανία. Έχει ήδη καταγράψει 106 εμφανίσεις με τους «μπλαουγκράνα» και σε αυτές έχει πετύχει 25 γκολ ενώ έχει δώσει 34 ασίστ.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Lamine Yamal will SIGN new deal at Barcelona tomorrow, all done!

Agreement until June 2031 sealed today with agent Jorge Mendes key to get it done with Barça.

SIX year contract, one more crucial move for Barça director Deco and president Laporta. ✍🏻🏁 pic.twitter.com/nM7AdjcQ6O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025