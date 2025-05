Επίσημο: Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2031 ο «μάγος» Γιαμάλ (Pic)

Οι υπογραφές είχαν απομείνει για να σφραγιστεί και επίσημα η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον Λαμίν Γιαμάλ για νέο συμβόλαιο και αυτό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (27/5). Ο 17χρονος άσος βρέθηκε στα γραφεία του συλλόγου συνοδευόμενος από τον μάνατζέρ του, Ζόρζε Μέντες, και εκεί ολοκληρώθηκε και το τυπικό κομμάτι.

Ο Γιαμάλ έβαλε την υπογραφή του ως το 2031 με τους Καταλανούς, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται ρήτρα στο 1 δις. ευρώ. Πρόκεται για μία υπόθεση που η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» δούλευε εδώ και καιρό, με τον… νέο Μέσι να γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους του ρόστερ καθώς οι απολαβές του θα αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η Μπάρτσα βλέπει στο πρόσωπο του Γιαμάλ τον ηγέτη της για τα επόμενα πολλά χρόνια και όχι άδικα φυσικά. Στις 13 Ιουλίου (τότε θα ενεργοποιηθεί το νέο συμβόλαιο) ο Γιαμάλ κλείνει τα 18 του χρόνια και ήδη έχει πετύχει πράγματα που άλλοι δεν καταφέρνουν σε όλη τους την καριέρα. Το περασμένο καλοκαίρι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία ενώ με την Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει ήδη δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

Όλος ο πλανήτης μιλά για εκείνον και οι συγκρίσεις με τον Μέσι είναι αναπόφευκτες. Έστω και αν ο ίδιος προσπαθεί να τις αποφύγει. Από τη νέα σεζόν ωστόσο θα πάρει και τη φανέλα με τον αριθμό 10 (εφόσον αποχωρήσει ο κολλητός του, Φατί), η οποία θα βρει τον κάτοχο που της αρμόζει για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του Αργεντινού σούπερ σταρ το καλοκαίρι του 2021.

