Αυτό ειναι το σήμα που θα φοράει για τέσσερα χρόνια στην φανέλα της, η κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (pic)

Λίγες ημέρες πριν από την ιστορική πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, η FIFA αποκάλυψε το νέο έμβλημα που θα κοσμεί τις φανέλες της ομάδας που θα κατακτήσει τον τίτλο. Η νεοσύστατη αυτή διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Ιουλίου.

Στις 4 Ιουνίου παρουσιάστηκε επίσημα το σήμα που θα φορούν οι πρωταθλήτριες ομάδες στα επόμενα τέσσερα χρόνια, έως ότου διεξαχθεί ξανά η διοργάνωση.

🚨🏅 EXCL: FIFA Club World Cup winner club will wear this badge on their shirt for 4 years…

…here revealed for the first time. ⤵ pic.twitter.com/sJ5ZN6hgjz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025