Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Όλοι οι όμιλοι και οι ημερομηνίες των αγώνων (pic)

Η ποδοσφαιρική σεζόν ολοκληρώθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά το Champions League για τη σεζόν 2024/25 επικρατώντας με 5-0 επί της Ίντερ. ενώ και η LA FC ήταν η μεγάλη ωφελημένη, καθώς πήρε το μπαράζ με την Κλαμπ Αμέρικα στην παράταση επικρατώντας 2-1, μετά και τον αποκλεισμό της Λεόν, λόγω παραβίασης των κανόνων περί πολυιδοκτησίας με την Πατσούκα.

Με τον τρόπο αυτό συμπληρώθηκε και τυπικά το παζλ των 32 ομάδων που θα συμμετάσχουν στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ από τις 14 Ιουνίου μέχρι και τις 13 Ιουλίου.

✅ 2025 Club World Cup is finally set!

📊 32 clubs in 8 groups, Top 2 to KO!

⏰ Played from 14 June to 13 July in USA! pic.twitter.com/aYYbeei1o0

