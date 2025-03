Ποσά «μαμούθ» στο νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο που θα κερδίσει ο νικητής (pic)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 θα έχει ένα εντελώς διαφορετικό φορμάτ, θα κάνει την πρεμίερα του τον Ιούνιο.

Η νέα αυτή διοργάνωση θα έχει φορμάτ επτά αγώνων για τους συλλόγους που θα συμμετέχουν, ενώ τα ποσά που δοθούν είναι ασύγκριτα και προκαλούν… ίλιγγο.

Συγκεκριμένα, η FIFA θα μοιράσει 125 εκατομμύρια δολάρια στον νικητή του τουρνουά, με το prize pool των συμμετοχών να φτάνει έως και τα 525 εκατομμύρια δολάρια!

Υπενθμίζουμε ότι ο νικητής του Champions League παίρνει 25 εκατομμύρια ευρώ και ο νικητής του Europa League 8 εκατομμύρια ευρώ, άρα η διαφορά είναι τεράστια και ο νικητής θα πάρει υπέρογκο ποσό για την επόμενη σεζόν.

Από αυτό το ποσό, το μεγαλύτερο θα μοιραστεί στις ομάδες της Ευρώπης, με τις Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου να παίρνουν τα περισσότερα, λόγω του ranking.

🚨 BREAKING: FIFA confirm the Club World Cup winner will receive $125m.

– Participation prize pool is $525m. UEFA entrants to receive the most, and a variable fee based on ranking and revenue. Range is $12.81m-$38.19m. Chelsea, Manchester City, Real and Bayern to get top end.

-… pic.twitter.com/DIG9GUcsOF

— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 26, 2025