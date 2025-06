The Melting Point: Όταν Εβραίοι έψαχναν τη Γη της Επαγγελίας στο Τέξας

Ο Ιεζεκιήλ ήταν εξόριστος. Γεννημένος στο βασίλειο του Ιούδα, επέζησε από την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, το 597 π.Χ., αλλά στη συνέχεια εξορίστηκε μαζί με τους συμπατριώτες του στη Βαβυλώνα. Ενώ βρισκόταν εκεί, είχε ένα συγκλονιστικό όραμα: Είδε τον εαυτό του σε μια κοιλάδα γεμάτη με ανθρώπινα λείψανα, σαν να είχε λάβει χώρα εκεί πριν από πολύ καιρό μια τρομερή μάχη και οι νικητές να βρίσκονταν ακόμη εκεί όπου είχαν σκοτωθεί.

Τότε ο Θεός του μίλησε, και τα οστά αναδιαμορφώθηκαν σε σκελετούς, οι σκελετοί γέμισαν με σάρκα, και ο άνεμος άρχισε να φυσάει προς το μέρος τους από όλες τις κατευθύνσεις. Ξαφνικά, καταγράφει το βιβλίο του Ιεζεκιήλ, «η πνοή μπήκε μέσα τους, και ζωντάνεψαν και στάθηκαν στα πόδια τους, ένα τεράστιο πλήθος».

Τώρα, η Βρετανίδα συγγραφέας Ρέιτσελ Κόκερελ πιάνει στα χέρια της τα λείψανα μιας ιστορίας από καιρό ξεχασμένης και της εμφυσά ζωή με την επαναφορά της στον τρέχοντα διάλογο. Ο λόγος για το Melting Point, ένα βιβλίο που γεννήθηκε από ιστορίες της οικογένειας της συγγραφέως.

Η γιαγιά και η θεία της συνήθιζαν να της εξιστορούν ιστορίες για το πώς ο πατέρας τους Ντέιβιντ Τζόκελμαν τις πήγε από το Κίεβο στην Αμερική στις αρχές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και για το πώς έμεινε στο ίδιο σπίτι μέχρι που πέθανε το 1941.

Αλλά παρόλο που η οικογένεια τον θυμόταν μόνο ως «επιχειρηματία», η έρευνα αποκάλυψε σύντομα μια συναρπαστική ιστορία – ένα παράξενο και σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένο σχέδιο που είδε περίπου 10.000 Ρώσους Εβραίους να σαλπάρουν για το Τέξας τα χρόνια μεταξύ 1907 και 1914.

Το Εβραϊκό Κράτος

Ο βιεννέζος δημοσιογράφος Τέοντορ Χερτσλ θεωρήθηκε ο πατέρας του πολιτικού σιωνισμού με τη δημοσίευση του βιβλίου The Jewish State (Το Εβραϊκό Κράτος) το 1896. Ο σκοπός υιοθετήθηκε κυρίως στη ρωσική αυτοκρατορία, όπου μια σειρά πογκρόμ έπεισε πολλούς Εβραίους ότι δεν είχαν πλέον μέλλον εκεί. Αλλά το σιωνιστικό κίνημα ήταν βαθιά διχασμένο σχετικά με το πού θα έπρεπε να πάνε. Ορισμένοι υποστήριζαν την Παλαιστίνη ως τη μόνη δυνατή εβραϊκή πατρίδα. Άλλοι έψαχναν απεγνωσμένα τον κόσμο, από την Αγκόλα μέχρι την Αυστραλία, για να βρουν κάπου να ιδρύσουν κάποιου είδους αποικία ή θύλακα, τουλάχιστον ως προσωρινό ορμητήριο. Επικεφαλής αυτών των «εδαφικών» ήταν ο Ίσραελ Ζάνγκγουιλ- ένας μυθιστοριογράφος του οποίου η δημοτικότητα συγκρινόταν συχνά με εκείνη του Ντίκενς, μέχρι που η τέχνη της μυθοπλασίας έγινε λιγότερο σημαντική γι’ αυτόν από την υπόθεση του Σιωνισμού.

Μέχρι το 1906, ωστόσο, ήταν πεπεισμένος ότι πουθενά δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τους περισσότερους από 200.000 Εβραίους που αναμενόταν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία εκείνη τη χρονιά. Ενώ πολλοί ήθελαν να πάνε στις ΗΠΑ, είπε σε ένα ακροατήριο: «Δεν θα μπορούσατε να συνεχίσετε για πάντα να ρίχνετε μετανάστες στη Νέα Υόρκη, αλλιώς η Νέα Υόρκη θα έσκαγε».

Με την εκτροπή τους στο λιμάνι του Γκάλβεστον στο Τέξας, θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε όλη τη «Μεγάλη Αμερικανική Δύση». Ο Ντέιβιντ Τζόκελμαν ήταν αυτός που ανέλαβε το ρωσικό σκέλος των επιχειρήσεων.

Από το Κισίνεφ στο Τέξας

Το «Melting Point» ξεκινά με μια σειρά από σύγχρονες αντιδράσεις για τον κομψό Χερτσλ και τον αδέξιο Ζάνγκγουιλ, και οι δύο σημαντικές δημόσιες προσωπικότητες της εποχής τους. Περιλαμβάνει συγκλονιστικές περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων για το τρομερό πογκρόμ του Κισίνεφ το 1903- ανταγωνιστικές φωνές σε μια σειρά από σπαρακτικά σιωνιστικά συνέδρια- τις πρώτες εντυπώσεις των Τεξανών για τους εισερχόμενους Ρώσους Εβραίους και την πρώτη εντύπωση των μεταναστών για το Τέξας.

«Πριν από ένα χρόνο, ενώ έπινα απογευματινό τσάι σε ένα σαλόνι του Λονδίνου, μπήκε μέσα ένας ψηλός, ευλύγιστος άντρας, με μαύρα μαλλιά, γένια και μουστάκια, ανήσυχα μάτια με οράματα και ένα νευρικό στόμα που συσπάται με μισοθλιμμένο χιούμορ»: έτσι αρχίζει το Melting Point, σαν μυθιστόρημα του Γκράχαμ Γκρίν – ενώ δεν είναι.

Ο ψηλός άντρας είναι ο Τέοντορ Χερτσλ ένας άντρας που, όταν κατευθύνεται βόρεια μέσω της Βιέννης, εμπνέει εκείνους που κατευθύνονται νότια να εγκαταλείψουν το δρομολόγιό τους και να γυρίσουν πίσω μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περπατήσουν μαζί του. Είναι κομψός, εύγλωττος, ο αγαπημένος της αυστριακής αριστοκρατίας -μέχρι το 1896, όταν εκδίδει ένα λεπτό φυλλάδιο, το «Εβραϊκό Κράτος», το οποίο αναζωπυρώνει το όνειρο, το οποίο τότε είχε πεθάνει για το μεγαλύτερο μέρος δύο χιλιετιών, της δημιουργίας μιας μόνιμης εβραϊκής πατρίδας στην Παλαιστίνη.

Γύρω του, ο κόσμος χλεύαζε. Άλλοι Εβραίοι της βιεννέζικης ανώτερης τάξης μιλούσαν γερμανικά, αισθάνονταν Αυστριακοί και δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί θα έπρεπε να μετακομίσουν σε ένα εχθρικό κομμάτι της ερήμου δύο χιλιάδες μίλια μακριά. Οι συντάκτες της εφημερίδας Jewish Chronicle με έδρα το Λονδίνο διατύπωσαν με ακρίβεια την προφητική θέση του Χερτσλ, αλλά δεν την ενέκριναν.

Όπως και οι φίλοι του Χερτσλ στην υψηλή κοινωνία, οι εν λόγω εκδότες δυσκολεύτηκαν «να αποδεχθούν αυτές τις ζοφερές προβλέψεις». Αλλά έξω από αυτούς τους εκλεκτούς κύκλους δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Όπως το έθεσε ο αυστριακός συγγραφέας Στέφαν Τσβάιχ, το μανιφέστο του Χερτσλ έγινε δεκτό με συντριπτικό ενθουσιασμό όχι «από τους καλοστεκούμενους, βολεμένους αστούς Εβραίους της Δύσης, αλλά από τις γιγαντιαίες μάζες της Ανατολής, από τους Γαλιθιάνους, τους Πολωνούς, τους Ρώσους του γκέτο».

Ο Ίσραελ Ζάνγκγουιλ

Πριν δημοσιεύσει το φυλλάδιό του, ο Χερτσλ είχε πάει στο Λονδίνο για να ζητήσει την υποστήριξη του λαμπρού νεαρού μυθιστοριογράφου, του οποίου η φήμη είχε ήδη εξαπλωθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη, τον Ίσραελ Ζάνγκγουιλ.

Ο Ζάνγκγουιλ ήταν επίσης και γοητευτικός και τόσο διάσημος που οι σύγχρονοι ειδήμονες δήλωναν με αυτοπεποίθηση ότι «όλοι» γνώριζαν τα μυθιστορήματά του, και ο Χερτσλ αναγνώρισε ότι θα ήταν ανεκτίμητο πλεονέκτημα για την υπόθεση του σιωνισμού.

Μαζί με μια συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα υποστηρικτών, αυτό το περίεργο ζευγάρι άρχισε να διοργανώνει ετήσια συνέδρια για να ενισχύσει το σιωνιστικό κίνημα στον παγκόσμιο εβραϊκό κόσμο. Εν τω μεταξύ, διαπραγματεύονταν επίσης πίσω από κλειστές πόρτες με τους Βρετανούς, οι οποίοι, όντας κοντά στο αποκορύφωμα της αυτοκρατορικής τους δύναμης, κατείχαν τα κλειδιά για πολλά βασίλεια -συμπεριλαμβανομένης, τελικά, της Παλαιστίνης.

Τότε, το 1903, κυκλοφόρησε η είδηση μιας συγκλονιστικής σφαγής στην πόλη Κισίνεφ, στις νοτιοδυτικές εκτάσεις της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Φεύγοντας από τις λειτουργίες της Κυριακής του Πάσχα, μια ομάδα κατοίκων της πόλης άρχισε να περιφέρεται στους δρόμους και να απειλεί τους Εβραίους γείτονές της- μέχρι την επόμενη μέρα, ο όχλος είχε δολοφονήσει σαράντα εννέα από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων βρεφών και παιδιών, είχε τραυματίσει περίπου εξακόσιους άλλους, είχε βιάσει εκατοντάδες γυναίκες και είχε καταστρέψει δεκαπεντακόσια σπίτια. Ήταν το Κισίνεφ που δίδαξε για πρώτη φορά σε μεγάλο μέρος του μη εβραϊκού κόσμου τα πογκρόμ. Αλλά ακόμη και μεταξύ των Εβραίων, οι οποίοι ήταν ήδη πολύ εξοικειωμένοι με την αντισημιτική βία, το Κισινέφ ήταν ένα κάλεσμα αφύπνισης, και τεράστιος αριθμός από αυτούς, ιδίως εκείνοι στη Ρωσία, άρχισαν σύντομα να αναζητούν νέες πατρίδες.

Σχέδιο Ουγκάντα

Ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του Κισίνεφ που ο Χερτσλ αισθάνθηκε υποχρεωμένος να παρουσιάσει στο επόμενο Σιωνιστικό Συνέδριο μια εναλλακτική Σιών: αν και μια πατρίδα στην Παλαιστίνη ήταν ακόμη ανέφικτη, η βρετανική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να δωρίσει πέντε χιλιάδες τετραγωνικά μίλια εδάφους στην Ανατολική Αφρική στον εβραϊκό λαό. Αυτό ήταν γνωστό ως Σχέδιο Ουγκάντα, παρόλο που η γη βρισκόταν στην πραγματικότητα στην Κένυα, και προκάλεσε σάλο στο Συνέδριο.

Παρ’ όλα αυτά, όταν τέθηκε σε ψηφοφορία μετά από μέρες παθιασμένης συζήτησης, η πρόταση πέρασε και μια ομάδα διερεύνησης στοιχείων στάλθηκε στο Μο-Εσκαρπέν για να εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός εβραϊκού έθνους εκεί.

Μέχρι να ετοιμάσει η αντιπροσωπεία την έκθεσή της, ο Χερτσλ είχε πεθάνει από καρδιακή πάθηση. Όταν το Κογκρέσο συνήλθε το επόμενο διάστημα, ψήφισε να εγκαταλείψει το Σχέδιο Ουγκάντα, λόγω «εξαιρετικά τρομερών δυσκολιών στο δρόμο για την επιτυχή αποικιοποίηση».

Παρόλα αυτά, το σχέδιο σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στην ιστορία του Σιωνισμού. Συγκλονισμένος από τη σφαγή στο Κισίνεφ, ο Ζάνγκγουιλ εξύβρισε τους παρευρισκόμενους για την απόρριψη κάθε πιθανής πατρίδας. Αηδιασμένος, αποσχίστηκε από το Συνέδριο και, με την ενθάρρυνση ενός εξίσου ανήσυχου Ρώσου Εβραίου – του Ντέιβιντ Τζόκελμαν, προπάππου της Κόκερελ- δημιούργησε την την I.T.O. Αυτή η νέα ομάδα, δήλωσε ο Ζάνγκγουιλ, δεν θα έβαζε στο στόχαστρό της καμία συγκεκριμένη χώρα.

Aκολούθησε μια σειρά από απίθανα όνειρα. Υπήρχε η Κυρηναϊκή, στην ανατολική Λιβύη, η οποία είχε σχεδιαστεί ως δασώδης και υπέροχη με εξαιρετικό κλίμα, αλλά αποδείχθηκε ότι υπέφερε από διαρκή ξηρασία. Υπήρχε η Μεσοποταμία, η οποία βρισκόταν σχετικά κοντά στην Ιερουσαλήμ και είχε τουλάχιστον κάποια ιστορική σχέση με τον Ιουδαϊσμό (εκεί βρισκόταν η Βαβυλώνα, όπου ο Ιεζεκιήλ είχε ζήσει στην εξορία), αλλά ήταν επίσης φοβερά ζεστή και ήδη κατοικημένη από ανθρώπους που δεν ενθουσιάστηκαν με μια τεράστια εισροή Εβραίων. Υπήρχε η Δυτική Αυστραλία, η οποία, εκτός του ότι ήταν «μια άγονη έκταση, σχεδόν στερημένη από γλυκό νερό», προκάλεσε ένα σκληρό όχι από την αυστραλιανή κυβέρνηση. Μια προσπάθεια στον Καναδά είχε την ίδια τύχη. Για ένα διάστημα, το Μεξικό και η Παραγουάη τέθηκαν υπό εξέταση, αλλά και οι δύο αποδείχθηκαν πολιτικά πολύ ασταθείς. Η πορτογαλική αποικία της Αγκόλα φαινόταν πιο ελπιδοφόρα, μέχρι που η Πορτογαλία ανακοίνωσε ότι δεν θα έδινε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο από το έδαφός της.

Πίσω στις ΗΠΑ

Όταν όλες αυτές οι άλλες φιλοδοξίες μαράθηκαν, η I.T.O. έστρεψε την προσοχή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες για τον μέσο Ευρωπαίο των αρχών του αιώνα έμοιαζαν να διαθέτουν γελοίες ποσότητες ελεύθερης γης. Επιπλέον, εκεί ζούσαν ήδη πολλοί Εβραίοι μετανάστες- η δυσκολία ήταν ότι σχεδόν όλοι τους βρίσκονταν στην ανατολική ακτή και οι περισσότεροι από αυτούς -ένα εκατομμύριο μέχρι το 1910- βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη, η οποία δεν ήταν πιο πιθανό να δοθεί στους Εβραίους παρά να επιστραφεί στους Λενάπε. Αλλά αν η Ανατολική Ακτή ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη, έγραψε ο Ζάνγκγουιλ. Γιατί, λοιπόν, να μη δημιουργηθεί μια πατρίδα κάπου σε αυτές τις αχανείς ενδοχώρες;

Δυστυχώς για το εδαφικό κίνημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πρόσφατα διεξάγει έναν εμφύλιο πόλεμο για να παραμείνουν ένα έθνος υπό τον Θεό- δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να επιτρέψουν την ίδρυση ενός ξεχωριστού εβραϊκού κράτους εντός των συνόρων τους. Έχοντας κατά νου ότι η πιο επιτακτική ανάγκη ήταν η εξασφάλιση ασφαλούς καταφυγίου για τις εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους που έφευγαν από την οργανωμένη βία στην Ευρώπη, και πεπεισμένοι ότι «δεν θα μπορούσατε να συνεχίσετε να ρίχνετε για πάντα μετανάστες στη Νέα Υόρκη», η I.T.O. αποφάσισε να προσπαθήσει να ανακατευθύνει μέρος αυτού του μεγάλου ρεύματος προσφύγων σε άλλα μέρη της Αμερικής.

Εξέτασε και απέρριψε πολλά πιθανά λιμάνια εισόδου -η Βαλτιμόρη ήταν πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη- το Σαν Φρανσίσκο ήταν πολύ μακριά από την Ευρώπη- η Σαβάνα δεν είχε καμία βιομηχανία για να μιλήσει κανείς- η Νέα Ορλεάνη ήταν τόσο δελεαστική που οι νεοαφιχθέντες σίγουρα θα αρνούνταν να μεταναστεύσουν στην ενδοχώρα, αντίθετα θα εγκαθίσταντο εκεί σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς μέχρι να γίνει ένα άλλο, πιο νότιο Μπρούκλιν- πριν καταλήξει, απίθανα, στο Γκάλβεστον. Αυτό επρόκειτο να είναι σταθμός και όχι τερματικός σταθμός- αφού αποβιβαστούν εκεί, οι μετανάστες θα ενθαρρύνονταν να διασκορπιστούν, συμβάλλοντας στη δημιουργία εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο το νοτιοδυτικό μισό του έθνους.

Αυτό ήταν δύσκολο να συμφωνηθεί, και η I.T.O. το γνώριζε. «Πολλοί μετανάστες», έγραψε ο Ζάνγκγουιλ, «όταν καλούνται να πάνε στο Γκάλβεστον αντί για τη Νέα Υόρκη, απαντούν με νοσταλγία: ‘Μα θέλω να πάω στην Αμερική’».

Ωστόσο, ο Τζόκελμαν, το άτομο που είχε αναλάβει να κάνει την συμφωνία, τα κατάφερε με αξιοθαύμαστο τρόπο. Στο Γκάλβεστον, ήρθε σε επαφή με έναν αξιοσημείωτο ραβίνο, τον Χένρι Κοέν, ο οποίος ήταν παγκοσμίως αγαπητός, αφοσιωμένος με πάθος στο ανθρωπιστικό έργο κάθε είδους και, το σημαντικότερο, γνώριζε περισσότερες από δέκα γλώσσες, ένα χάρισμα σχεδόν άπειρης ψυχολογικής και πρακτικής αξίας όταν άρχισαν να καταφθάνουν πλοία γεμάτα μετανάστες. Εν τω μεταξύ, ο Τζόκελμαν εργαζόταν επίσης σκληρά στο εξωτερικό, βοηθώντας στη δημιουργία περίπου εκατόν πενήντα κέντρων πληροφόρησης μόνο στη Ρωσία, έτσι ώστε σύντομα ο Ζάνγκγουιλ θα μπορούσε να καυχιέται: «Το Γκάλβεστον είναι τώρα μια οικεία λέξη και λέξη ελπίδας σε όλο το Παλέ».

«Ο Θεός δεν είχε ποτέ σκοπό να κατοικήσουμε μόνο σε ένα τμήμα του πλανήτη»

Τελικά, ίσως το πιο ενδιαφέρον πράγμα σχετικά με το Σχέδιο Γκάλβεστον ήταν το πόσο αντίθετο ήταν με το πνεύμα του Σιωνισμού. Ο ραβίνος Κοέν, ο οποίος βοήθησε στην εφαρμογή του, εκτίμησε ότι οι Εβραίοι στην Αμερική «δεν ήταν στριμωγμένοι και συνθλιμμένοι σωματικά ή πνευματικά» και συμπέρανε από αυτό μια πολιτική θεολογία: «Μπορούμε να μάθουμε από την κατάστασή μας σε αυτή τη χώρα ότι ο Θεός δεν είχε ποτέ σκοπό να κατοικήσουμε μόνο σε ένα τμήμα του πλανήτη». Ο τραπεζίτης και φιλάνθρωπος Τζέικομπ Σιφ, ο οποίος βοήθησε στη χρηματοδότηση του σχεδίου, πίστευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πραγματική γη της επαγγελίας και οραματιζόταν ότι οι Εβραίοι εδώ θα γίνονταν «υπερήφανοι για την αμερικανική τους υπηκοότητα, πλήρως εμποτισμένοι με το πνεύμα της, με τις υποχρεώσεις της, με τα υψηλά προνόμιά της, αλλά εξίσου υπερήφανοι για τη θρησκεία τους – σχεδόν ένας νέος τύπος – αληθινοί Αμερικανοί εβραϊκής πίστης … αναπόσπαστο μέρος μιας φυλής Αμερικανών που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της δημιουργίας».

Και ο Ζάνγκγουιλ, παρά το γεγονός ότι συχνά ανησυχούσε ότι οι εκτοπισμένοι Ευρωπαίοι Εβραίοι θα έχαναν πολλά από αυτά που ήταν ιδιαίτερα και όμορφα στον πολιτισμό τους, έδωσε τελικά στο έθνος μας την καθοριστική μεταφορά για την αφομοίωση, γράφοντας ένα δημοφιλές θεατρικό έργο με τίτλο «The Melting Pot», στο οποίο ένας τραυματισμένος Εβραίος μετανάστης από το Κισίνεφ βρίσκει μια νέα ζωή στην Αμερική γυρίζοντας την πλάτη του στην ιστορία και την παράδοση.

Αυτού του είδους τα συναισθήματα έφεραν και τους τρεις άνδρες σε αντίθεση με το όραμα, που διατύπωσε ο Χερζλ και υιοθέτησαν τόσοι άλλοι, για ένα ανεξάρτητο εβραϊκό κράτος στην Παλαιστίνη.

Στις μέρες μας, ιδίως μετά την 7η Οκτωβρίου, το ζήτημα της γης της Παλαιστίνης θεωρείται φλέγον, αλλά η Κόκερελ, με το τεράστιο καστ χαρακτήρων της, μας δείχνει τον Σιωνισμό από κάθε δυνατή οπτική γωνία, και από τις πρώτες μέρες του.

Βλέπουμε τον Σιωνισμό να αγκαλιάζεται από απάτριδες Εβραίους που υπέφεραν φρικτά σε ξένα έθνη- τον βλέπουμε να αγκαλιάζεται από ανθρώπους που θα ήθελαν οι Εβραίοι να ζουν οπουδήποτε αλλού εκτός από τις δικές τους κοινότητες.

Έτσι συνεχίζεται μέσα στα χρόνια, ένα ατελείωτο πέτρινο ψαλίδι-χαρτί του φανατισμού, της πολιτικολογίας και της απελπισίας, κάθε κακή ιδέα είναι ο απόηχος μιας προηγούμενης κακής ιδέας, κάθε καλή πρόθεση σιγοκαίει ήδη από τις φλόγες της κόλασης.

*Πηγές: The New Yorker, The Guardian