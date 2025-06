Πανικός προκλήθηκε στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ την Παρασκευή, όταν περίπου 250 εκατομμύρια μέλισσες δραπέτευσαν από νταλίκα που ανετράπη κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.

Το φορτηγό μετέφερε περισσότερους από 31 τόνους κυψελών. Μετά το ατύχημα, η περιοχή άμεσα αποκλείστηκε από τις Αρχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου επιθέσεων.

Σε πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, καταγράφεται ένα εντυπωσιακό –και ταυτόχρονα ανησυχητικό– θέαμα, με σμήνη μελισσών να στροβιλίζονται γύρω από το αναποδογυρισμένο όχημα. Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως, με τη συνδρομή έμπειρων μελισσοκόμων, για να περιορίσουν το χάος και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

🚚In the U.S. state of #Washington , a quarter of a billion bees were set loose after a truck carrying beehives overturned. The Whatcom #CountySheriff ’s Office reported the incident on social media: “Two hundred fifty million bees are now loose. Avoid the area due to potential… pic.twitter.com/NBsy3hzIBH

The Final Destination: 250 million bees released into the wild in the US

A truck carrying around 32 tons of beehives overturned in Washington State.

🐝Locals were urged to avoid the crash site, and the road was temporarily closed. Beekeepers are now deciding what to do with the… pic.twitter.com/XLbvkFNheH

