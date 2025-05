Με κλιμάκωση των επιθέσεών τους κατά στόχων του Ισραήλ απειλούν οι αντάρτες της Υεμένης, Χούθι μετά την ισραηλινή επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαναά.

Η αντάρτικη οργάνωση λέει ότι θα στοχοποιεί αεροπλάνα που ανήκουν στην El Al και άλλες ισραηλινές εταιρείες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar.

Το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι Χούθι δεν έχουν σταματήσει να εκτοξεύουν πυραύλους προς το Ισραήλ σε συμπαράσταση, όπως έχουν ανακοινώσει, προς τους Παλαιστίνιους και ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ το αεροπλάνο που χτυπήθηκε στη Σαναά ήταν το τελευταίο που διέθεταν οι Χούθι.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israeli airstrikes on May 28, 2025, destroyed the last operational civilian aircraft belonging to Yemenia Airways at #Sanaa Int’l Airport, #Yemen. The strikes, which followed #Houthi missile attacks on #Israel…

📸©Reuters | Khaled Al-shaief/X#YemeniaAirways #Yemenia #Yemeni pic.twitter.com/equGsj2yhs

— FlightMode (@FlightModeblog) May 29, 2025