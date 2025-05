Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αφότου ήχησαν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Αφότου ήχησαν οι σειρήνες πριν λίγο σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωση. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Yet another medium to long-range ballistic missile fired by the Iranian-backed Houthis in Yemen at Central Israel earlier tonight was successfully intercepted by the Israeli “Arrow-3” Anti-Ballistic Missile System. pic.twitter.com/tJGnvlaRSV

