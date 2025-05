Η Σασκάτσουαν (δυτικά) έγινε χθες Πέμπτη η δεύτερη καναδική επαρχία που κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, μετά τη Μανιτόμπα (κεντρικά), όπου την προηγουμένη οι αρχές διέταξαν 17.000 ανθρώπους ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους (φωτογραφία, επάνω, από Manitoba RCMP via Reuters).

«Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρή κατάσταση», εξήγησε ο Σκοτ Μόου, ο επαρχιακός πρωθυπουργός στη Σασκάτσουαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είναι καλές» και «φαίνεται ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο»

Fire crews fighting a wildfire near Creighton, Saskatchewan, barely escaped after a fire almost surrounded them. Firefighter Trevor Gene recorded this dramatic video. pic.twitter.com/Y7aceaaFZl — APTN News (@APTNNews) May 29, 2025

Κάπου 4.000 κάτοικοι της επαρχίας απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους στην αρχή της εβδομάδας και, καθώς δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, «λαμβάνουμε όλα τα πιθανά μέτρα για να προετοιμάσουμε τις κοινότητές μας», είπε.

Η Μανιτόμπα, που ζει τη χειρότερη έναρξη της περιόδου των δασικών πυρκαγιών εδώ και χρόνια, κήρυξε προχθές Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι πολλών μικρών κοινοτήτων.

Landsat satellites captured imagery of active fires in north-central Saskatchewan, described by the Saskatchewan Public Safety Agency as the “busiest, most active fire level” this early in the season. Future #Landsat data will help assess landscape impacts. pic.twitter.com/pGRKoDrzDd — USGS Landsat (@USGSLandsat) May 28, 2025

Σε δυο απομονωμένες κοινότητες αυτοχθόνων, στο βόρειο τμήμα της, «αναπτύχθηκαν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας» για ν’ «απομακρύνουν εσπευσμένα κόσμο», δήλωσε χθες η καναδή υπουργός διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, η Ελινορ Ολσέφσκι.

Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έφθασε οδικώς στη Γουίνιπεγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας, έπειτα από μακρά νυχτερινή διαδρομή.

Δεν ξέρουν αν θα ξαναβρούν το σπίτι τους

Ο κόσμος «είναι εξαντλημένος» είπε ο Λουκ Μάλιντερ, στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού στη Μανιτόμπα. «Ταξίδεψαν μακριά από το σπίτι τους και δεν ξέρουν αν θα το ξαναβρούν όταν επιστρέψουν, ή αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Φλιν Φλον, πόλης μεταλλείων με πληθυσμό κάπου 5.000 κατοίκων, περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της Γουίνιπεγκ, ανέφερε χθες το μεσημέρι πως το τελευταίο λεωφορείο ετοιμαζόταν ν’ αναχωρήσει ενώ οι φλόγες δεν απείχαν παρά 500 μέτρα από τα όρια της κοινότητας.

🇨🇦 Wildfires rage across Canada (May 27, 2025) 🔥🌲 Massive wildfires continue to burn in Canada.

In Saskatchewan, the fire has already spread across 215,000 hectares. Residents of several communities have been ordered to evacuate due to the threat of advancing flames.

In… pic.twitter.com/uxWl0puBZ3 — Global Crisis (@_GlobalCrisis_) May 29, 2025

Η κατάσταση «είναι πολύ τεταμένη», τόνισε ο δήμαρχος Τζορτζ Φοντέιν στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά, αλλά «η ορατότητα είναι πολύ κακή εξαιτίας του καπνού κι είναι αδύνατο» να επιχειρήσουν «πυροσβεστικά αεροσκάφη», εξήγησε.

Σύμφωνα με προβλέψεις των καναδικών αρχών, η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών μπορεί να είναι «άνω του φυσιολογικού» στον κεντρικό και στον δυτικό Καναδά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και «πολύ πάνω από τον μέσο όρο» τον Αύγουστο, ιδίως εξαιτίας της σοβαρής ως ακραίας ξηρασίας που συνεχίζει να πλήττει τομείς της χώρας, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από δάση και περιοχές με βλάστηση.

Πηγή: ΑΠΕ