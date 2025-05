Πάνω από 17.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Μανιτόμπα, στον κεντρικό Καναδά, καθώς η επαρχία γνωρίζει μια από τις χειρότερες ενάρξεις της περιόδου των δασικών πυρκαγιών, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τετάρτη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, ο Καναδάς βρίσκεται ολοένα συχνότερα αντιμέτωπος με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, όπως οι πελώριες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων.

Close call on the Flin Flon fire

Video credit: Trevor Gene.

Manitoba has declared a province-wide state of emergency as wildfires continue to threaten communities across the province.

An emergency alert issued at around 5:25 p.m. CT Wednesday said the measure was due to… pic.twitter.com/FWlDIIEDY7

