Η καταξιωμένη ηθοποιός Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ και τεσσάρων Χρυσών Σφαιρών, θα τιμηθεί τον Ιούνιο με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο φημισμένο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ταορμίνα στην Ιταλία.

Η Αμερικανίδα σταρ, στη λαμπρή της πορεία μετρά επίσης τέσσερα Βραβεία Emmy

Κορυφαία στιγμή υπήρξε το 1998, όταν απέσπασε το Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ρομαντική κομεντί «Καλύτερα δε γίνεται» (As Good As It Gets), όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) και τον Γκρεγκ Κινίαρ (Greg Kinnear).

Επίσης ανάμεσα στις σημαντικότερες στιγμές συγκαταλέγεται και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Mad About You» που της χάρισε τρεις Χρυσές Σφαίρες.

«Είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε την Έλεν Χαντ στην Ταορμίνα. Η παρουσία της αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στον σπουδαίο διεθνή κινηματογράφο και την αιώνια ομορφιά του τόπου μας», δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τιτσιάνα Ρόκα (Tiziana Rocca). «Με την φινέτσα, το πολύπλευρο ταλέντο και την καλλιτεχνική της συνέπεια, η Έλεν ενσαρκώνει τις αξίες που το Φεστιβάλ μας θέλει να γιορτάσει: πάθος, αφοσίωση και αγάπη για την κινηματογραφική αφήγηση», συνέχισε.

«Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς είναι ένας εγκάρδιος και επάξιος φόρος τιμής σε μια καλλιτέχνιδα ικανή να εμπνεύσει γενιές θεατών και συναδέλφων» συμπλήρωσε.

Η λαμπερή τελετή απονομής θα λάβει χώρα σε μια φαντασμαγορική βραδιά στο εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο της Ταορμίνα.

Η Χαντ έρχεται να προστεθεί δίπλα σε ονόματα-θρύλους του παγκόσμιου κινηματογράφου, που θα τιμηθούν φέτος όπως οι Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas) και Κατρίν Ντενέβ (Catherine Deneuve).