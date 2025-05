Αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών λεηλατήθηκε χθες Τετάρτη από χιλιάδες Παλαιστινίους στην Ντέιρ ελ Μπάλα της Λωρίδας της Γάζας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το πλήθος δεν άφησε τίποτα πίσω, παίρνοντας σακούλες με τρόφιμα και ακόμη και ξύλινες παλέτες, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που ήταν παρόντες. Σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψε το AFP, ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Why is there a full warehouse in Deir Al Balah? https://t.co/7HG9U8QG4L

— Kenan Beg (@kenan101138) May 28, 2025