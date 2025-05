Πλαίσιο: Η αίσθηση του «ανήκειν», ο σεβασμός και η εξέλιξη οδηγούν στη διάκριση Best Workplace™ για το 2025

Τι είναι αυτό που κάνει ένα εργασιακό περιβάλλον πραγματικά ξεχωριστό και ωφέλιμο για τους εργαζόμενους; Αρκεί μία ικανοποιητική αμοιβή, η αίσθηση εργασιακής ασφάλειας και σταθερότητας ή οι ευκαιρίες εξέλιξης, για να θεωρείται μία επιχείρηση ελκυστική για τους υποψήφιους εργαζόμενους; Μήπως χρειάζεται κάτι παραπάνω; H αλήθεια είναι πως το «τοπίο» στην αγορά εργασίας έχει αλλάξει αρκετά μετά την εισαγωγή της Gen Z στον επαγγελματικό στίβο, όμως υπάρχει κάτι που παραμένει ίδιο: Η ανάγκη για περισσότερους εργοδότες επιλογής, οι οποίοι ενδιαφέρονται έμπρακτα για τους ανθρώπους τους, αλλά και για την κοινωνία.

Και για μία ακόμη χρονιά, το Πλαίσιο απέδειξε πως δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες λιανικής πώλησης, αλλά ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι «ανθίζουν» επαγγελματικά, κατακτώντας τη διάκριση Best Workplace™ για το 2025 από τον οργανισμό Great Place to Work®. Ο συγκεκριμένος οργανισμός αναγνωρίζει τις εταιρείες που ξεχωρίζουν για το εργασιακό τους περιβάλλον και την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων τους, ενώ η αξιολόγηση βασίζεται σε ανώνυμες απαντήσεις των εργαζομένων σχετικά με την αξιοπιστία της ηγεσίας, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την υπερηφάνεια, τη συναδελφικότητα, την παρουσίαση των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζει η εταιρεία για τη δημιουργία ενός θετικού χώρου εργασίας.

Για έναν «εργοδότη επιλογής», η εξέλιξη είναι μέρος του DNA του

Για τους ανθρώπους του Πλαίσιο, δηλαδή τους #plaisiopeople, η εκπαίδευση ξεκινά από την πρώτη ημέρα. Αποκτώντας πρόσβαση στην Πλαίσιο Academy, κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να γίνει καλύτερος, συμμετέχοντας σε πάνω από 44.755 ώρες εκπαιδεύσεων ετησίως. Οι εκπαιδεύσεις στην Πλαίσιο Academy γίνονται ζωντανά ή online, με τα σεμινάρια και το εκπαιδευτικό υλικό να είναι διαθέσιμα και στην digital πλατφόρμα “Plaisiopedia”, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή. Φυσικά, η εκπαίδευση συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας με customized learning journeys, ενώ υπάρχουν ειδικά προγράμματα leadership, mentoring και προσωπικής ανάπτυξης.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν πως για το Πλαίσιο η εξέλιξη είναι μέρος του DNA του, μια κουλτούρα που ενισχύει την ανάπτυξη εκ των έσω. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως το 80% των managers έχει εξελιχθεί από εσωτερικές προαγωγές. Παράλληλα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία για την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν κατεύθυνση καριέρας εντός της εταιρείας μέσω της διαδικασίας Nomads, αποδεικνύοντας πως η επαγγελματική εξέλιξη δεν είναι μονόδρομος, αλλά μία διαδρομή με πολλαπλές επιλογές.

Η ισότητα και ο σεβασμός είναι επίσης βαθιά ριζωμένες αξίες. Η ομάδα αντανακλά τη διαφορετικότητα της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς, ενώ οι flat δομές, η ανοιχτή επικοινωνία με τη διοίκηση και οι μηχανισμοί ανατροφοδότησης ενισχύουν το κλίμα εμπιστοσύνης και την αυθεντική αίσθηση του «ανήκειν».

Ζωντανό κύτταρο μίας κοινωνίας που αλλάζει προς το καλύτερο

Η φροντίδα των ανθρώπων του Πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο εντός της εταιρείας. Μέσα από ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής ευθύνης, το Πλαίσιο επενδύει διαρκώς στο να είναι «Πλάι σου», όπως ονομάζεται και η εθελοντική του ομάδα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα «Πλάι σου» ένωσε δυνάμεις με τη +πλεύση (ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ), συμμετέχοντας στον Διάπλου και προσφέροντας υλικοτεχνική υποστήριξη σε σχολεία πέντε ακριτικών νησιών. Μέσα από τη φετινή αποστολή, παραδόθηκαν 900 προϊόντα, όπως γραφική ύλη, τεχνολογικός εξοπλισμός και οικιακές συσκευές, καλύπτοντας τις ανάγκες των κατοίκων στην Ανάφη, το Αγαθονήσι, τους Λειψούς και την Ψέριμο.

Επίσης, το Πλαίσιο συμμετέχει εδώ και 8 χρόνια στο Greece Race for the Cure, τιμώντας τις γυναίκες που αγωνίζονται ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η ομάδα «Πλάι σου», με τη χαρακτηριστική καρδιά στην μπλούζα, είναι πάντα εκεί για να στηρίξει το μήνυμα της ελπίδας και της νίκης. Σημαντική είναι και η δράση «Σταγόνες Ζωής», η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος «Δημήτρης Βλων» και έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 φιάλες αίματος τα τελευταία 2 χρόνια.

Η κοινωνική προσφορά επεκτείνεται και στον τομέα της εκπαίδευσης, μέσω του ετήσιου open call διαγωνισμού “Plaisiobots: The Race”. Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου – χωρίς πρότερες γνώσεις στη Ρομποτική- από όλη την Ελλάδα καλούνται να δημιουργήσουν ρομποτικά prototypes με καινοτομίες που αφήνουν ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε χρόνο συμμετέχουν πάνω από 600 παιδιά, αποδεικνύοντας πως η καινοτομία ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, αρκεί τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στη σωστή υποστήριξη.

Τέλος, η υποστήριξη του Πλαίσιο σε ιδρύματα και ευπαθείς ομάδες είναι σταθερή. Παιχνίδια και οικιακές συσκευές έχουν αποσταλεί σε 13 ιδρύματα σε έξι περιοχές της Ελλάδας, με την ενεργή συμμετοχή των εθελοντών του Πλαίσιο στις επισκέψεις και την παράδοση των προϊόντων.

Η επαναλαμβανόμενη διάκριση του Πλαίσιο ως Best Workplace™ για το 2025, όπως και για το 2019 και το 2017, μαζί με την αναγνώριση ως Best Workplace for Women και η πιστοποίηση Great Place to Work® για δύο συνεχείς χρονιές, δεν αποτελούν απλώς τίτλους. Είναι επιβεβαίωση ότι όταν μία εταιρεία επενδύει αυθεντικά στους ανθρώπους της και στην κοινωνία, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που πραγματικά κάνει τη διαφορά.