Αυτό είναι το πιο τρομακτικό κρεβάτι του κόσμου – Θα ξαπλώνατε;

Στην καρδιά της Κίνας, ένα ασυνήθιστο τουριστικό αξιοθέατο προκαλεί ίλιγγο και… ενθουσιασμό. Πρόκειται για ένα… κρεβάτι, το Cliff Bed Experience.

Πρόκειται για μια εμπειρία που απευθύνεται σε όσους δεν φοβούνται τα ύψη και θέλουν να ξεκουραστούν — ή να βγάλουν την απόλυτη selfie — πάνω στην άκρη ενός κάθετου γκρεμού, σε ύψος σχεδόν 100 μέτρων.

Το εντυπωσιακό αυτό σκηνικό βρίσκεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μανγκσάν, κοντά στην πόλη Τσενζού. Η ιδέα πίσω από το Cliff Bed ήταν να προσφέρει στους επισκέπτες μια εναλλακτική μορφή χαλάρωσης μέσα στη φύση, με φόντο ένα συγκλονιστικό τοπίο. Η πλατφόρμα, που θυμίζει βεράντα κολλημένη στο βράχο, είναι εξοπλισμένη με βασικά στοιχεία άνεσης: ένα μικρό διπλό φουσκωτό στρώμα, ένα πάπλωμα, μαξιλάρι και ξύλινο δάπεδο.

Αν και ονομάζεται «κρεβάτι», η εμπειρία δεν προορίζεται για διανυκτέρευση. Είναι περισσότερο μια σύντομη, μοναδική στάση για όσους επιζητούν κάτι το διαφορετικό. Όπως δήλωσε μια επισκέπτρια, «δεν ήταν τόσο τρομακτικό όσο περίμενα» και παραδέχτηκε πως της πήρε περίπου μισή ώρα για να χαλαρώσει και να απολαύσει τη θέα.

