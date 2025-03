Βλέποντας κανείς τις φωτογραφίες της γέφυρας Eshima Ohashi στην Ιαπωνία, δύσκολα θα πιστέψει πως είναι πραγματική. Αιτία η απότομη κλίση της που την κάνει να μοιάζει σχεδόν κατακόρυφη.

Η γέφυρα συνδέει τις πόλεις Matsue και Sakaiminato. Έχει μήκος περίπου 1,7 χιλιόμετρα και ύψος 44,7 μέτρα.

Η Eshima Ohashi έχει κλίση περίπου 3,5 μοίρες στη μία πλευρά και 2,5 μοίρες στην άλλη, κάτι που την κάνει να μοιάζει σχεδόν κατακόρυφη σε ορισμένες οπτικές γωνίες. Παρά την κλίση της, τα αυτοκίνητα, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, την διασχίζουν κανονικά.

Δείτε το βίντεο:

If you look at the slope of the Eshima Ohashi bridge in Japan from the right angle, the “betabumi-zaka” ramp of the bridge looks like it’s shooting straight up into the sky. pic.twitter.com/tKxZ6HRIYA

