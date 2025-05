Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σε επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε 39χρονη γυναίκα στο Αμβούργο, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Η γυναίκα έχει συλληφθεί, τα κίνητρά της ωστόσο παραμένουν «απολύτως ασαφή».

Η επίθεση στη Γερμανία έγινε γύρω στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), στην πλατφόρμα 14 της υπερταχείας αμαξοστοιχίας ICE 855, η οποία θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο – Μόναχο. Μια γυναίκα άρχισε ξαφνικά να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στους επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν στο τρένο. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές πανικού.

Η αστυνομία του Αμβούργου και η ομοσπονδιακή αστυνομία που βρίσκονται συνεχώς στον σταθμό με ισχυρές δυνάμεις, επενέβησαν εντός δευτερολέπτων, αφόπλισαν και ακινητοποίησαν την γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την BILD, είναι γερμανίδα υπήκοος, γνωστή στις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η αστυνομία εκτιμά ότι έδρασε μόνη, χωρίς συνεργό.

HAMBURG KNIFE ATTACK❗ 🔪

How did a 39 yr old woman injure 12 people, 4 of which are in critical condition, without anyone intervening????

Are Germans just a bunch of cowards with no love and courage for their fellow citizens???

Something is off. pic.twitter.com/zw86jgPHY5

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) May 23, 2025