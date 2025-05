Stop Israel: Γιατί το μπλουζάκι του Τζούλιαν Ασάνζ αναστάτωσε το Φεστιβάλ Καννών 2025;

Ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν άφησε την πλατφόρμα του Φεστιβάλ Καννών ανεκμετάλλευτη γνωρίζοντας καλά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί αποτελεί ενίοτε μια ευκαιρία να μεταδοθούν μηνύματα. Αν όχι μέσω ενός χάπενινγκ, όπως συμβαίνει συχνά στο Φεστιβάλ των Καννών, τότε μέσω μιας συμβολικής δημιουργίας όπως το φόρεμα της Κέιτ Μπλάνσετ πέρυσι που έφερε διακριτικά τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Στη φετινή διοργάνωση, ένα μήνυμα έφτασε στο κοινό κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού photocall των ταινιών που παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ κινηματογράφου: αυτό του Τζούλιαν Ασάνζ, ακτιβιστή και ιδρυτή των WikiLeaks, και υποστηρικτή της Παλαιστίνης.

Ο Ασάνζ ήταν παρών στις Κάννες για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ The Six Billion Dollar Man, το οποίο καταγράφει τον αγώνα του για την αλήθεια.

Ο Αυστραλός ακτιβιστής και δημοσιογράφος εμφανίστηκε μπροστά στους φωτογράφους φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι στο οποίο διακρινόταν ένα γκρι ορθογώνιο.

Σε μια πιο προσεκτική ματιά το μήνυμα αποτελούνταν στην πραγματικότητα από πολλές επιγραφές που περιλάμβαναν τα ονόματα των παιδιών κάτω των πέντε ετών που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι 4986 αναφορές βασίζονται σε δεδομένα του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο έχει καταγράψει, μεταξύ άλλων, τις δολοφονίες μικρών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Το μήνυμα πίσω από το t-shirt

Στο πλευρό της συζύγου του, Στέλλα Ασάνζ, ο πρώην κρατούμενος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος τον Ιούνιο του 2024 μετά από συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη, αποκάλυψε επίσης ένα ακόμη μήνυμα, στο πίσω μέρος του t shirt κάτω από το πουκάμισό του.

Σε αυτό αναγραφόταν με κεφαλαία γράμματα: STOP ISRAEL [Σταματήστε το Ισραήλ].

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζούλιαν Ασάνζ είχε αποκαλύψει από το 2010 πάνω από 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα σχετικά με τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Αυτή η σειρά αρχείων έφερε στο φως, μεταξύ άλλων, ένα βίντεο που έδειχνε αμάχους, συμπεριλαμβανομένου ενός δημοσιογράφου του πρακτορείου Reuters και του οδηγού του, να σκοτώνονται από πυρά ενός αμερικανικού ελικοπτέρου τον Ιούλιο του 2007.

Αυτό το απόσπασμα, που θεωρήθηκε έγκλημα πολέμου, είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη και είχε οδηγήσει στην πολυετή δικαστική μάχη του για την οποία κινδύνευε με ποινή φυλάκισης έως και 175 ετών.

Ο Ασάνζ βρήκε καταφύγιο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο μεταξύ 2012 και 2019. Στη συνέχεια είχε προφυλακιστεί προσωρινά στη Μεγάλη Βρετανία και ήταν αντιμέτωπος με έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναγκάστηκε να δηλώσει ένοχος για να μετατραπεί η ποινή του, και τελικά ο Τζούλιαν Ασάνζ ανέκτησε την ελευθερία του στις 26 Ιουνίου 2024.

Βραβείο στο ντοκιμαντέρ για τον Ασάνζ

Ο Eugene Jarecki, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ The Six Billion Dollar Man το οποίο τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησης του τον Τζούλιαν Ασάνζ, τιμήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο Jarecki, ο οποίος έχει στο ιστορικό του ταινίες όπως Why We Fight, Reagan και The House I Live In έχει κερδίσει δύο φορές το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής του Sundance, καθώς και πολλά βραβεία Emmy και Peabody.

Το βραβείο, το οποίο απονέμεται από το Ίδρυμα Artemis Rising, τιμά τον κινηματογραφιστή για τη «συμβολή του στη διαμόρφωση του είδους του ντοκιμαντέρ».

Ο σκηνοθέτης επαινέθηκε καθώς δημιουργεί ταινίες που «συνδυάζουν τις ικανότητες ενός δημοσιογράφου με τη φωνή ενός ποιητή» και «ισορροπεί τη διεισδυτική ανάλυση με την ατρόμητη διάθεση, τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση».

Οι Κάννες και η αλληλεγγύη

Ο Ασάνζ δεν ήταν ο μόνος από τους καλεσμένους και παράγοντες στις Κάννες που έδειξαν αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη.

Πολλές από τις προσωπικότητες που ήταν παρούσες στο Φεστιβάλ Καννών 2025 έδειξαν δημόσια την υποστήριξή τους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Παλαιστίνη.

Πριν από μία εβδομάδα, στην τελετή έναρξης, η Γαλλίδα Ζυλιέτ Μπινός, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής αυτής της 78ης διοργάνωσης, είχε αποτίσει φόρο τιμής στη Φατίμα Χασούνα, μια φωτορεπόρτερ από τη Γάζα που σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στις 16 Απριλίου.

Η τελευταία ήταν η πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ Put Your Soul on Your Hand and Walk, το οποίο προβλήθηκε στις Κάννες στις 16 Μαΐου.