Αποφάσεις για την Γάζα και το έγκλημα των Τεμπών απαιτεί ο λαός, ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες άκουσα σωστά; Είπε ο Κυριάκος «είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο αυτό που γίνεται στη Γάζα» και έκανε υπόδειξη και στον Νετανιάχου; Αμα σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι μετρ στην επικοινωνία θα με ακούτε. Είδε την κοινωνική κατακραυγή, την τάση την ευρωπαϊκή, την Αριστερά που σήκωσε το θέμα ψηλά, -by the way μπράβο που συντονίστηκαν αυτή τη φορά και τουλάχιστον δεν άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, τελικά ίσως η βλάβη να μην είναι ανήκεστος-, και προχώρησε σε αλλαγή πλεύσης… Ωστόσο επειδή τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα, δεν θα κόψει και την καλημέρα με τον Νετανιάχου, και τα κρίσιμα για το έγκλημα των Τεμπών είναι μπροστά άνοιξε και το μέτωπο με τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ούτε 23%…

Μπορει και από τα νεύρα του γιατί η… αχαριστία αυτού του λαού ξεπερνά πλέον κάθε όριο. Η έρευνα της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Mega ήταν αποκαλυπτική. Πρώτον, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μόλις στο 22,6% – «αγόρασε» μόλις 1,7 μονάδες με τα 500 εκατ. ευρώ που έδωσε αμέσως μετά από το Πάσχα για επιδόματα σε συνταξιούχους και ενοικιαστές – και δεύτερον, στο εύρος της κοινωνικής οργής μέσα στο οποίο «κολυμπάει» το πολιτικό σύστημα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τον «Κανένα» – αυτός «σπάει ταμεία» στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Περίπου το μισό τμήμα της κοινωνίας – και κυρίως το «κάτω μέρος» – νιώθει ανέστιο πολιτικά. Και φυσικά η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναζητά νέα πρόσωπα.

Βαδίζουν και παραμιλούν…

Θα έχετε παρατηρήσει ότι ο κόσμος περπατά στον δρόμο και … παραμιλά, λέγοντας πότε τελικά θα αρθεί η μονιμότητα στο Δημόσιο. Κοιμάται και ξυπνάει με το ίδιο – αναπάντητο ως τώρα – ερώτημα. Λογικό το βρίσκω! Με τι θα ασχοληθεί με την άνοδο του κόστους ζωής; Αυτά είναι … δευτερεύοντα θέματα! Το άνοιξε, λοιπόν, και επισήμως ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης το θέμα ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ολοταχώς προς τον … 19ο αιώνα

Αφού από τα χρόνια της κρίσης μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να διαλύσουν το δημόσιο – σε όλα τα επίπεδα – τράβηξαν και μία αξιολόγηση των πολιτών προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Διαμόρφωσαν το κλίμα. Και πλέον προχωρούν στον επόμενο στόχο. Να καταργήσουν και την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Με φόρα προς το παρελθόν. … Τότε που η πλατεία δεξιά επί της οδού Σταδίου, αποκλήθηκε «πλατεία Κλαυθμώνος». Όταν το κάθε κόμμα που αναλάμβανε τη κυβέρνηση απέλυε τους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Και «κανιβαλισμός»;

Αυτό ακριβώς θα γίνει! Με τους συμβασιούχους περιορισμένων εργατικών δικαιωμάτων και ορισμένης διάρκειας. Ο κ. Μητσοτάκης ελπίζει στην προκειμένη περίπτωση να λειτουργήσει η «ευγενής» αντίδραση του κοινωνικού … «κανιβαλισμού»! Δηλαδή οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να «απολαύσουν» την «πτώση» των δημοσίων υπαλλήλων, επειδή έχουν περισσότερα δικαιώματα απ΄ αυτούς!

Ελα να «πάμε μαζί»!

Και καλεί, λοιπόν, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη να συνεργαστούν για να το «τακτοποιήσουν» το θέμα – όπως και τα «μη κρατικά πανεπιστήμια». Νομίζω, αν μη τι άλλο, ότι ο κ. Ανδρουλάκης διαθέτει αυξημένο το ένστικτο της πολιτικής του επιβίωσης. Το έχει αποδείξει η μέχρι τώρα πορείας – παρά τα λάθη του! Εκανε το πρώτο λάθος όταν συναντήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη και έκανε την περίφημη δήλωση πως το «ταγκό χρειάζεται δύο» – και το δεύτερο όταν περίμενε τον πρωθυπουργό να του τηλεφωνήσει για να ψηφίσουν μαζί για Πρόεδρο της Δημοκρατίας – ακόμη περιμένει!

Θα τριτώσει;

Εκτοτε όλες οι δημοσκοπικές του επιδόσεις παραλίγο να τον στείλουν στον … ψυχίατρο για το ενδεχόμενο κατάθλιψης. Ε, δύο λάθη είναι αρκετά! Δε νομίζω ότι θα «τριτώσουν». Δηλαδή να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για την συνταγματική αναθεώρηση. Και μάλιστα για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή την εντύπωση έχω. Θα το δούμε όμως….

Υποψηφιότητα για μεσολαβητής!

Στη Γάζα η γενοκτονία συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση. Χθες ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη του δήλωσε περίπου ότι αν χρειαστούν κάποιο μεσολαβητή εδώ είμαστε! Κι έβαλε υποψηφιότητα για μεσολαβητής στον πόλεμο της Γάζας! Ναι, ναι έτσι το είπε! Εχουν ξεσηκωθεί μέχρι και οι πέτρες – ε, ήρθε και η ώρα να κάνει και ο κ. Μητσοτάκης μία «σκληρή» δήλωση για να … βάλει τα πράγματα στη θέση τους! Είπε συγκεκριμένα ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο, πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις και να υποστηρίξει την ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό το λέω γιατί κάποιοι μας κατηγορούν ότι είμαστε σιωπηλοί. Είμαστε υποχρεωμένοι στους συμμάχους μας να λέμε σκληρές αλήθειες»! Χώμα έγινε ο Νετανιάχου….

Το Ιούλιο η … «Θεία φώτιση»

Κι ενώ το Μέγαρο Μαξίμου «επιτίθεται» με δριμύτητα στα «αριστερά» του – δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ– τα μάτια του τα έχει στραμμένα στα δεξιά του! Μην ακούτε αυτά που λέγονται ότι δεν τους ενδιαφέρει η δεξιά της δεξιάς. Πρώτον, η ενδεχόμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στη δημιουργία δικού του κόμματος – ή εν πάση περιπτώσει να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στην αναδιάταξη του χώρου. Δεύτερον, τους έπιασε εκεί στο Μαξίμου ο πόνος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μοναστική κοινότητα του Αγίου Ορους. Παρεμπιπτόντως ο πρωθυπουργός θα την επισκεφτεί στις αρχές του Ιουλίου – ίσως στις 6 Ιουλίου. Αφού έχει γίνει βεβαίως η σχετικά «δουλειά» από κάτω – κόσμος πάει κι έρχεται από το Αγιο Ορος στο Μαξίμου και τανάπαλιν. Και φυσικά ο λόγος είναι πονηρός. Διότι η μοναστική κοινότητα του Αγίου Ορους τροφοδοτεί – κατά βάση – δύο πολιτικούς σχηματισμούς, τη «Νίκη» του κ. Δημήτρη Νατσιού και την «Ελληνική Λύση» του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Στόχος του Μαξίμου είναι να κλείσει την «κάνουλα»! Θα το καταφέρει;