«Να τον προσέχετε»: Το «αντίο» της Λιλ στον Καμπελά (vid)

Ο Ρεμί Καμπελά είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού αφού μετά από τρία χρόνια με τη φανέλα της Λιλ, αποχώρησε από τον γαλλικό σύλλογο, έχοντας γεμάτες σεζόν πίσω του.

Κάπως έτσι, η Λιλ αποχαιρέτησε τον Γάλλο μεσοεπιθετικό με ένα βίντεο και… λυπημένο ιμότζι στη λεζάντα που το συνόδευε, μέσω των social media του συλλόγου, το μεσημέρι της Τρίτης (20/5).

La dernière sortie sous nos couleurs de @RemyCabella 🥺

Take good care of him @olympiacosfc ❤️ pic.twitter.com/bBUwSP3xhv

— LOSC (@losclive) May 20, 2025