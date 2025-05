To υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τον Βρετανό επιτετραμμένο στην Τεχεράνη, όπως μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά τη σύλληψη τριών Ιρανών και τους «ψευδείς ισχυρισμούς», σύμφωνα με την Τεχεράνη, που διατύπωσε εις βάρος της το Λονδίνο.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα η βρετανική αστυνομία συνέλαβε επτά Ιρανούς στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων και την περασμένη εβδομάδα απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τριών ανδρών ότι ενεπλάκησαν σε ενέργειες που πιθανόν βοήθησαν ξένη υπηρεσία πληροφοριών, στην περίπτωση αυτή του Ιράν.

Οι τρεις άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση και θα εμφανιστούν ενώπιον δικαστή στο πλαίσιο προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας στις 6 Ιουνίου, ενώ οι άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

