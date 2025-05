Διπλωμάτες από το Ιράν και τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που παραμένουν στην ανεφάρμοστη συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συναντήθηκαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσαν Ιρανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι, στον πρώτο γύρο συνομιλιών τους αφότου οι ΗΠΑ ξεκίνησαν συνομιλίες με την Τεχεράνη τον Απρίλιο για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε υψηλόβαθμους διπλωμάτες από το Ιράν, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία – γνωστή ως η E3 – έλαβαν χώρα καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία προκειμένου να περιοριστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σήμερα κάλεσε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα αφού είπε πως η κυβέρνησή του παρουσίασε μία πρόταση στο Ιράν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iranian and European officials meet in Istanbul to discuss the status of Iran’s nuclear programme and explore ways to prevent further escalation, amid growing concerns over the possible revival of UN sanctions before the October deadline

🔗 https://t.co/Frxoji8vca pic.twitter.com/7DXDZewiVb

— TRT World (@trtworld) May 16, 2025