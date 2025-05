Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους της Χαν Γιουνίς – της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γάζας – να την εγκαταλείψουν αμέσως, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει μια «άνευ προηγουμένου επίθεση».

Η εντολή εκτοπισμού, την οποία κοινοποίησε στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντράεε, ισχύει επίσης για τις κοντινές περιοχές Μπάνι Σουχάιλα και Αμπασάν.

Οι IDF καλούν τους αμάχους να μετακινηθούν δυτικά προς την κατεύθυνση της περιοχής αλ-Μαουάσι.

«Από αυτή τη στιγμή, η επαρχία Χαν Γιουνίς θα θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης», αναφέρει η ανάρτηση.

Η απόφαση αυτή του έρχεται μετά που ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε χθες ξεχωριστή εντολή εκτοπισμού για περιοχές της κεντρικής Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της αλ-Καράρα στο νότιο τμήμα της Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, καθώς συνεχίζει την εκτεταμένη επίθεσή του στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών».

Η ανάρτηση του εκπροσώπου των IDF:

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε ότι περίπου το 92% των σπιτιών στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Η UNRWA αναφέρθηκε στο σοκαριστικό στατιστικό στοιχείο σε μια ανάρτηση στο Χ, λέγοντας ότι η καταστροφή που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στον θύλακα είναι «αδιανόητη».

«Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές και τα καταλύματα είναι ελάχιστα», πρόσθεσε η υπηρεσία του ΟΗΕ. «Η πολιορκία πρέπει να αρθεί».

Η ανάρτηση στο Χ:

Families in #Gaza face unimaginable devastation. According to the Protection Cluster, 92% of homes have been damaged or destroyed, countless people have been displaced multiple times, and shelter is scarce.

UNRWA remains on the ground, providing critical aid.

The siege must be… pic.twitter.com/eSiNAOESyY

— UNRWA (@UNRWA) May 19, 2025