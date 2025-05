Πιτ Ντέιβιντσον: Ο έρωτας και η συγκατοίκιση με την Έλσι Χιούιτ

Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

Το ζευγάρι ζει στη Νέα Υόρκη τους τελευταίους μήνες, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στο σπίτι του ηθοποιού στην επαρχία της Νέας Υόρκης και σε ένα μια άλλη κατοικία, που ξεκίνησαν πρόσφατα να νοικιάζουν στο Μπρούκλιν.

Όταν εντοπίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα, ενώ κολυμπούσαν σε παραλία του Palm Beach στη Φλόριντα. Λίγες ημέρες αργότερα, η Έλσι Χιούιτ ανέβασε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ο Ντέιβιντσον γελούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού People:

«Ο Πιτ και η Έλσι ζουν μαζί στη Νέα Υόρκη τους τελευταίους μήνες», αναφέρει η πρόσωπο από το περιβάλλον τους και πρόσθεσε: «Μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στο σπίτι του Πιτ στην εξοχή και σε μια άλλη κατοικία που άρχισαν να νοικιάζουν πρόσφατα στο Μπρούκλιν. Είναι πολύ ευτυχισμένοι μαζί και όλα πηγαίνουν εξαιρετικά».

Pete Davidson Moves in with Girlfriend Elsie Hewitt: ‘They’re So Happy Together’ (Exclusive Source) https://t.co/kiRtMM6KYu

— People (@people) May 15, 2025