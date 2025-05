H υπουργός δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ανέφερε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ «Έχω ενημερωθεί για την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε κλινική γονιμότητας στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται στο σημείο τώρα και ανταποκρίνονται μαζί με τις τοπικές αστυνομικές αρχές».

«Εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: η κυβέρνηση Τραμπ κατανοεί ότι οι γυναίκες και οι μητέρες είναι ο παλμός της καρδιάς της Αμερικής. Η βία εναντίον μιας κλινικής γονιμότητας είναι ασυγχώρητη» είπε η υπουργός.

Η έκρηξη συνέβη σε απόσταση μικρότερη από ενάμιση χιλιόμετρο από το κέντρο του Παλμ Σπρινγκς. Μια βόμβα βρισκόταν μέσα ή κοντά σε ένα όχημα δίπλα στην κλινική, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρον ντε Χάρτε.

Ένας άνθρωπος είναι νεκρός και μια κλινική γονιμότητας στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας υπέστη ζημιές μετά την έκρηξη βόμβας σε κοντινή απόσταση το Σάββατο, δήλωσε ο δήμαρχος. Τζάμια έγιναν θρύψαλα σε ακτίνα 800 μέτρων.

