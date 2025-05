Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφικές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους σε Κεντάκι, Μιζούρι και Ιλινόις στις ΗΠΑ. Τα συστήματα καταιγίδων σάρωσαν μέρος των μεσοδυτικών και νότιων πολιτειών, με τους περισσότερους θανάτους να καταγράφονται στο Κεντάκι σύμφωνα με τον κυβερνήτη του, Άντι Μπισίαρ.

Οι καταιγίδες ήταν τμήμα ενός καιρικού συστήματος που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και σκότωσε επτά ανθρώπους στο Μιζούρι και τουλάχιστον έναν στη Βιρτζίνια. Προκάλεσε επίσης ανεμοστρόβιλους στο Ουισκόνσιν, έφερε ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα ζέστης στο Τέξας, ενώ ένα πέπλο σκόνης κάλυψε τμήματα του Ιλινόις – συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, δήλωσε ότι περίπου 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – συμπεριλαμβανομένου ενός καταστροφικού ανεμοστρόβιλου. Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, δήλωσε ο ίδιος. Άλλοι δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν ηλικίας 60 και 70 ετών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Λόρελ αναγνώρισε ανάμεσα στους νεκρούς έναν πυροσβέστη. «Τραυματίστηκε θανάσιμα στο καθήκον», ανακοίνωσε η υπηρεσία. «Ήταν ένας αφοσιωμένος πυροσβέστης για 39 χρόνια, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα να προστατεύσει και να βοηθήσει τους άλλους στην πιο κρίσιμη ανάγκη τους. Το θάρρος, η δέσμευση και η θυσία του δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Όπως αναφέρει το CBS News που κατεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 26, τμήματα δρόμων στο Κεντάκι έκλεισαν και ορισμένοι μπορεί να χρειαστούν μέρες για να ανοίξουν ξανά. «Είναι δύσκολο να βλέπεις όλη αυτή την καταστροφή», δήλωσε ο κυβερνήτης αφού περιηγήθηκε στις πληγείσες περιοχές. «Σπίτια στα οποία δεν έχει μείνει ούτε ένας τοίχος όρθιος. Κάποια άλλα έχουν και τους τέσσερις τοίχους αλλά έχασαν τον άνθρωπο που ήταν μέσα. Μπορείτε όχι μόνο να δείτε την καταστροφή αλλά και να την αισθανθείτε» πρόσθεσε.

Ο ανεμοστρόβιλος, που έπληξε την περιοχή διασχίζοντας την κατά βάση αγροτική περιοχή και φτάνοντας μέχρι το αεροδρόμιο Corbin, χτύπησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. «Οι ζωές άλλαξαν για πάντα εδώ απόψε. Δεν έχω ξαναδεί προσωπικά αυτό που είδα εδώ απόψε. Είναι μεγάλη καταστροφή» δήλωσε ο δήμαρχος.

Τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές υπολογίζονται σε εκατοντάδες. Η Κάιλα Πάτερσον, ο σύζυγός της και τα πέντε παιδιά τους στριμώχτηκαν σε μια μπανιέρα στο υπόγειό τους στο Λόντον του Κεντάκι καθώς ο ανεμοστρόβιλος μαίνονταν. «Μπορούσες κυριολεκτικά να ακούσεις πράγματα να σκίζονται από μακριά, γυαλιά να θρυμματίζονται παντού, να βρυχώνται σαν τρένο. Ήταν τρομερό» δήλωσε η ίδια.

