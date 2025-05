Στην εντατική ο Λούσιο

Τον πιο μεγάλο αγώνα της ζωής του δίνει ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος αμυντικός, Λούσιο καθώς όπως ανέφεραν τα ΜΜΕ στην χώρα του καφέ και της σάμπα, νοσηλεύεται σε μοναδική εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Μπραζίλια.

Ο Λούσιο διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί εγκαύματα στο σώμα και οι γιατροί ανέφεραν πως η κατάστασή της υγείας του είναι σταθερή.

Κρίθηκε πάντως αναγκαία η μεταφορά του σε μονάδα εντατικής θεραπείας, προκειμένου οι γιατροί να του προσφέρουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει γνωστό πως υπέστη τα εγκαύματα ο παλιός αρχηγός της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, με τις πρώτες πληροφορίες πάντως ν’ αναφέρουν ότι ο Λούσιο ήταν στο σπίτι του, όταν κλήθηκε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους του Λούσιο και τους φιλάθλους, ότι ο πρώην παίκτης έχει υποστεί εγκαύματα σε μέρη του σώματος του μετά από ατύχημα.

Brazil World Cup winner Lucio rushed to hospital after serious ‘domestic incident’https://t.co/4fD5lVNIwp

— talkSPORT (@talkSPORT) May 17, 2025