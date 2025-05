Γάζα: Εκτός λειτουργίας το τελευταίο νοσοκομείο που απέμενε για καρκινοπαθείς

Το τελευταίο νοσοκομείο στη Γάζα στο οποίο παρεχόταν περίθαλψη σε καρδιοπαθείς και καρκινοπαθείς έπαψε πλέον να λειτουργεί έπειτα από ισραηλινή επίθεση, έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Ο γενικός διευθυντής της υγειονομικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ανέφερε μέσω X ότι αεροπορικό πλήγμα που διεξήχθη την Τρίτη στο ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις είχε αποτέλεσμα να «υποστεί σοβαρές ζημιές και να είναι απροσπέλαστο».

Δεν είναι πλέον «επιχειρησιακό», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως προσωπικό του ΠΟΥ απομάκρυνε εσπευσμένα ομάδα εντατικολόγων του η οποία εργαζόταν εκεί κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ διευκρίνισε ότι «το κλείσιμο του νοσοκομείου διακόπτει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, ανάμεσά τους νευροχειρουργικές, καρδιολογικές και θεραπεία καρκίνων — οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες πουθενά αλλού στη Γάζα».

European #Gaza Hospital is no longer functional after an attack on 13 May left it severely damaged and inaccessible.

After being there yesterday. @WHO reached the hospital again today to relocate one international Emergency Medical Team—who continued working through the… pic.twitter.com/1gJm66QcUl

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 15, 2025