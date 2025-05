Φυτεία σκλάβων που μετατράπηκε σε… resort τυλίχθηκε στις φλόγες

Το Nottoway Resort στη Λουιζιάνα μια πρώην φυτεία σκλάβων με ένα από τα μεγαλύτερα αρχοντικά του Νότου της Αμερικής, που διοργάνωνε δεξιώσεις γάμους και αποτελούσε πολυτελές θέρετρο διακοπών, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Χτίστηκε το 1859 και βρίσκεται στο Γουάιτ Κάστλ, μεταξύ του Μπάτον Ρουζ και της Νέας Ορλεάνης. Το θέρετρο εκτείνεται σε 31 στρέμματα προσφέροντας διάφορους χώρους, ανέσεις και υπηρεσίες, όπως γήπεδα τένις και 40 δωμάτια διανυκτέρευσης, κατά την διαφήμιση του USA Today.

«Οι ογκώδεις λευκές κολόνες και τα μεγάλα μπαλκόνια του αρχοντικού στέκονται φρουροί πάνω από τον ποταμό Μισισιπή, ενώ στη βόρεια πλευρά, η εντυπωσιακή τριώροφη Ροτόντα έχει θέα στους σαρωτικούς, ντυμένους με βελανιδιές χλοοτάπητες», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του θέρετρου.

Το ειδυλλιακό τοπίο και οι διαφημίσεις του θερέτρου, σκιάζονται από το γεγονός πως εκατοντάδες σκλάβοι έχτισαν, στελέχωσαν, έζησαν και πέθαναν στη φυτεία για τον πλουτισμό της οικογένειας του «επιφανούς καλλιεργητή της Λουιζιάνα» Τζον Χάμπντεν Ράντολφ. Κάτι που ίσως να αποτελεί και τον λόγο που χρησιμοποιούν περισσότερο τη λέξη «θέρετρο», από τη λέξη «φυτεία».

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως τα δωμάτια έχουν τα ονόματα των μελών της οικογένειας των ιδιοκτητών σκλάβων για την «διατήρηση της ιστορίας».

