Υποψήφιοι για τη Magic Moment της σεζόν στη Euroleague οι Ναν και Φουρνιέ (pics, vids)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Euroleague, με το Final 4 να είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 25-27 Μαΐου, στο Άμπου Ντάμπι και κάπως έτσι η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στα social media βίντεο με τις υποψήφιες «μαγικές στιγμές» της σεζόν. Ανάμεσά τους είναι αυτές των Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν…

Ο Γάλλος γκαρντ-φόργουορντ του Ολυμοιακού, είναι υποψήφιος με το buzzer beater που πέτυχε στη Βαρκελώνη κόντρα στη Μπαρτρσελόνα, την ώρα που ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού είναι για το κάρφωμα, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, στον αιφνιδιασμό, με τους Χεζόνια και Ιμπάκα να τον καταδιώκουν.

The time has come to vote for the Motorola Magic Moment of the Season! 🪄💥

From buzzer-beaters to unforgettable plays, you decide which moment deserves the crown.

Voting is open for just 24 hours, so don’t miss out!

👉 Cast your vote now at https://t.co/BX5wzs4Qnf… pic.twitter.com/P9erO6cK3v

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 15, 2025