Euroleague playoffs: Ο Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP των Game 4

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες τους για το Final 4 της Euroleague, μετά τη μεγάλη νίκη του στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των playoffs.

Για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, χρειάστηκε η σπουδαία εμφάνιση αρκετών «ερυθρόλευκων». Ωστόσο, κορυφαίος όλων δεν ήταν άλλος από τον Γάλλο σταρ της ομάδας, τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο σπουδαίος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο τρίτο παιχνίδι, επέστρεψε στη δράση και έπιασε εξαιρετική απόδοση. Κατέγραψε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας 23 πόντους με 5/5 δίποντα και η εμφάνισή του αυτή του χάρισε τον τίτλο του MVP των Game 4 στις σειρές των playoff της Euroleague, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Game 4 MVP @EvanFourmizz

Led the reds in Madrid to get a ticket to #F4GLORY 👏

‘MVP of the Playoffs’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/lQeQWDd16i

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2025