Το συγκινητικό post του Φουρνιέ για το… ερυθρόλευκο πεπρωμένο (pic)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Μovistar Arena και έφυγε για Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του στο μπάσκετ.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν για μία ακόμα φορά καθοριστικός και έδειξε πόσο πολύ έλειψε από την ομάδα στο Game 3 της σειράς, καθώς ήταν εκείνος που σάλπισε την αντεπίθεση του Ολυμπιακού με 23 πόντους, κρατώντας όρθια την ομάδα σε αρκετά σημεία του ματς.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Φουρνιέ έκανε ένα συγκινητικό post στο Twitter, το οποίο αναφέρεται στο πεπρωμένο. «Οι δυσκολίες συχνά προετοιμάζουν τους απλούς ανθρώπους για ένα εξαιρετικό πεπρωμένο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη», έγραψε συγκεκριμένα ο Γάλλος. Ο ίδιος, μάλιστα, συνόδευσε το εν λόγω μήνυμα με μία selfie με τους συμπαίκτες του.

“Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny”.

Thanks for the support❤️🤍 #WeMove pic.twitter.com/kyDng7cN6V

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 1, 2025