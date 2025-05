ACG 150 Anniversary Festival: Τριήμερη γιορτή για τον εορτασμό των 150 χρόνων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην πανεπιστημιούπολη της Αγ. Παρασκευής

Οι θερινοί μήνες έχουν ξεκινήσει και μας καλούν να βγούμε από το σπίτι. Ανάμεσα στις πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις, μία ξεχωρίζει τον Μάιο: ένα τριήμερο γεμάτο δημιουργικότητα, έμπνευση και δράση. Tο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, γιορτάζοντας φέτος 150 χρόνια ιστορίας, μας καλεί σε ένα μοναδικό φεστιβάλ στην πανεπιστημιούπολη της Αγίας Παρασκευής, από την Πέμπτη 22 έως το Σάββατο 24 Μαΐου 2025.

Οι εκδηλώσεις της τριήμερης γιορτής ξεκινούν με το «Φοιτητικό Συμπόσιο» και κορυφώνονται το Σάββατο με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρίσκονται οι ίδιοι οι φοιτητές και φοιτήτριες, μέσα από παρουσιάσεις έργων, ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, εκθέσεις εικαστικών, καινοτόμα ψηφιακά projects, προβολές βίντεο και πολλά ακόμη.

Όσες και όσοι βρεθούμε εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες, όπως να συμμετέχουμε σε ένα διαλογισμό στο δάσος, να περιηγηθούμε στο Ψηφιακό Μουσείο του Κολλεγίου, και να γνωρίσουμε την ιστορία του μέσα από σύγχρονες αφηγήσεις και δράσεις.

Για τους μουσικόφιλους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η παράσταση Callas Re-Imagined, μια καλλιτεχνική προσέγγιση της θρυλικής ντίβας της όπερας, ενώ το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με το μουσικό αφιέρωμα Eivala, που αναδεικνύει το πολιτισμικό ταξίδι από τη Σμύρνη στην Αθήνα.

Το φεστιβάλ αυτό θα είναι μία γιορτή για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Κολλεγίου — ένα φεστιβάλ που όπως μας υπόσχονται οι διοργανωτές θα μείνει αξέχαστο σε όσους το ζήσουν από κοντά. ONE FIVE ZERO. A Festival to remember!

Το πρόγραμμα του 3ημέρου στο ACG 150 Anniversary Festival προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία για κάθε επισκέπτη.

Περισσότερα για όλα αυτά μπορείτε να μάθετε με ένα κλικ ΕΔΩ, ή να συνεχίσετε την ανάγνωση παρακάτω.

Πρόγραμμα ACG 150 Anniversary Festival

1η μέρα: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025. Φοιτητικό Συμπόσιο

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρουσιάζουν ανεξάρτητα ή συνεργατικά έργα από διάφορους κλάδους. Σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη έμπνευση με αφίσες, ζωντανές επιδείξεις, προβολές βίντεο, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και μουσικές παραστάσεις.

Deree Student Lounge & Κεντρικός Διάδρομος | 12:00-15:00

Έκθεση Αφισών, Σχεδιαστικών και IT Έργων. Μια ζωντανή παρουσίαση φοιτητικής έρευνας, καινοτομίας και σχεδιασμού. Εξερευνήστε αφίσες από διάφορους κλάδους και παρακολουθήστε ζωντανές επιδείξεις πληροφορικής, από εργαλεία κυβερνοασφάλειας έως διαδραστικές εφαρμογές, αναδεικνύοντας την τεχνική δεξιότητα και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

Αμφιθέατρο AC | 12:00-15:00

Video Projects, Time-based Media & Theatre Performance Videos. Μικρού μήκους ταινίες, media projects και βιντεοσκοπημένες θεατρικές παραστάσεις αναδεικνύουν το ταλέντο των φοιτητών του Deree στην αφήγηση ιστοριών. Με ποικιλία ειδών και στυλ, κάθε project αντανακλά δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και τεχνική αρτιότητα.

Art Center Gallery AC | 12:00-17:00

Έκθεση Εικαστικών Τεχνών. Μια επιμελημένη συλλογή έργων τέχνης φοιτητών που παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και οπτικών. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και μεικτών μέσων, με ευκαιρίες να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες και να μάθουν για τη δημιουργική τους διαδικασία.

Αμφιθέατρο 7ου Ορόφου | 15:00-17:00

Μουσικές Παρουσιάσεις. Ένα απόγευμα γεμάτο ζωντανή μουσική, με επιλογές από τα μαθήματα Εφαρμοσμένης Μουσικής, Εργαστήρια και Μουσικά Σύνολα. Από αυτοσχεδιασμούς τζαζ μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, οι εκτελέσεις αναδεικνύουν την τεχνική δεξιοτεχνία και την εκφραστική καλλιτεχνία. Το χειροκρότημα γενικότερα ενθαρρύνεται.

2η μέρα: Παρασκευή, 23 Μαΐου. Μια ημέρα Κίνησης, Στοχασμού και Δημιουργικότητας

Το πρόγραμμα της Παρασκευής καλεί την κοινότητα του ACG να ενωθεί μέσω της δράσης, της ενσυνειδητότητας, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης, με αποκορύφωμα μία βραδιά γεμάτη εκθέσεις αλλά και μουσική.

Στάδιο Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος | 11:00-12:00

Flash Mob / Λήψη με Drone – ACG 150: Γίνετε μέρος μιας ιστορικής γιορτής! Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε ένα ζωντανό flash mob και να συμβάλετε σε μια εντυπωσιακή αεροφωτογραφία που θα αποτυπώσει το πνεύμα της 150ης επετείου του Κολλεγίου από ψηλά.

Κέντρο Ευεξίας ACG & Κήπος Zen | 12:00-13:00

Διαλογισμός στο Δάσος και Φύτευση Δέντρου. Γίνετε ένα με τη φύση σε μια καθοδηγούμενη συνεδρία διαλογισμού ανάμεσα στα δέντρα, με επικεφαλής τη Σοφία Θεμελή, Executive Coordinator, Wellness, Pilates Instructor, ACG H&W Center. Φυτέψτε ένα δέντρο και αφήστε το σημάδι σας για τις μελλοντικές γενιές, στο πλαίσιο της δέσμευσης του ACG στην αειφορία.

Αμφιθέατρο AC | 12:00-14:30

Φοιτητικό Συμπόσιο | Προφορικές Παρουσιάσεις. Σε αυτήν τη γεμάτη ενέργεια συνεδρία, οι φοιτητές και φοιτήτριες διαγωνίζονται σε μια πρόκληση τύπου «Three Minute Thesis» (3MT), παρουσιάζοντας σύνθετες ιδέες σε μόλις 180 δευτερόλεπτα. Η επικοινωνία, η σαφήνεια και η δημιουργικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο, με τους νικητές να ανακοινώνονται στη δεξίωση λήξης.

Art Center Gallery | 12:00-16:00

Φοιτητικό Συμπόσιο | Έκθεση Εικαστικών Τεχνών. Μια εξερεύνηση της φοιτητικής δημιουργικότητας μέσα από ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και τεχνικές. Οι επισκέπτες προσκαλούνται να αλληλεπιδράσουν με τα έργα τέχνης και να συναντήσουν τους καλλιτέχνες, αποκτώντας μια εικόνα των ανερχόμενων δημιουργικών φωνών.

Φοιτητική Λέσχη DC | 13:00-16:00

Φοιτητικό Συμπόσιο | Παρουσιάσεις IHP / Δημιουργικά Έργα του Προγράμματος Honors. Μια παρουσίαση διεπιστημονικών έργων που γεφυρώνουν τις κοινωνικές, τις ανθρωπιστικές και φυσικές επιστήμες, τις τέχνες και τις επιχειρήσεις. Αυτές οι παρουσιάσεις πολυμέσων αντικατοπτρίζουν την κριτική σκέψη, την πρωτότυπη έρευνα και την καινοτόμο δημιουργικότητα των φοιτητών από τα προγράμματα Honors και IHP.

Αμφιθέατρο AC | 14:30 – 16:00

Φοιτητικό Συμπόσιο | Video Projects, Time-based Media & Theatre Performance Videos. Μια επιμελημένη επιλογή φοιτητικών βιντεοσκοπήσεων και θεατρικών ηχογραφήσεων, που αναδεικνύουν την ερμηνεία, τον σκηνικό σχεδιασμό και την αφηγηματική ικανότητα. Μια ματιά στον ζωντανό κόσμο των εικαστικών και παραστατικών τεχνών στο Deree.

200 Level Patio | 14:00 – 15:00

Μουσική περφόρμανς με συμμετοχή των τμημάτων Μουσικής, διδασκόντων και μελών του διοικητικού προσωπικού/ή εργαζομένων.

Patio 2ου Επιπέδου | 14:00

Διάλειμμα για Burger & Hot Dog. Μια χαλαρή μεσημεριανή συνάντηση για να ανανεωθείτε, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε κλασικές γεύσεις φεστιβάλ ακούγοντας την Deree Band.

Patio 2ου Επιπέδου | 16:00-18:00

Φοιτητικό Συμπόσιο | Πάρτι Λήξης. Ένα απόγευμα γιορτής και αναγνώρισης. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικά, ανακοινώνονται οι νικητές του διαγωνισμού προφορικών παρουσιάσεων και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια εορταστική ατμόσφαιρα, συμπληρωμένη από μια τυχερή κλήρωση για συναρπαστικά δώρα.

ACG Art Gallery | 18:30-22:00

Εγκαίνια Έκθεσης ARTS FESTIVAL | Ένας Δεσμός και ένα Ταξίδι στον Χρόνο. Μια έκθεση που γιορτάζει την πολιτιστική κληρονομιά του ACG, παρουσιάζοντας νέα συνεργατικά έργα από καθηγητές και φοιτητές Εικαστικών Τεχνών. Συμμετέχουν: Διονύσιος Χριστοφιλογιάννης, Έφη Χαλιβοπούλου σε συνεργασία με τους Tim Ward και Νίκο Φαλάγκα, Ζωή Χατζηγιαννάκη, Δημήτρη Ιωάννου, Γεωργία Κοτρέτσου, Ειρήνη Μίγα και Jennifer Nelson. Επιμελημένη από τις Ιωάννα Παπαπαύλου, Ana S. González Rueda και Χρήστο Ασωμάτο, η έκθεση συνυφαίνει προσωπικές και συλλογικές αφηγήσεις σε έναν δυναμικό εικαστικό διάλογο που γεφυρώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Διάρκεια: 24 Μαΐου-28 Ιουνίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 15:00-19:00. Σάββατο: 12:00-16:00

Pierce Theater / Atrium / Lobby | 20:30

Συναυλία Μουσικής Δωματίου. Αυτό το συναυλιακό πρόγραμμα παρουσιάζει το καταξιωμένο Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών (μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών) με τη σοπράνο Μάιρα Μηλολιδάκη και την πιανίστρια Χριστίνα Τοκατλιάν (υπότροφος AEGEAS). Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει το Poème και το Concert για βιολί, πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων του Ernest Chausson, και την καντάτα Il Tramonto για σοπράνο και κουαρτέτο εγχόρδων του Ottorino Respighi. Ο νεαρός βιολονίστας Αντώνης Μανδηλάς θα συμπράξει, επίσης, με τον σολίστ Γιάννη Γεωργιάδη.

3η μέρα: Σάββατο, 24 Μαΐου 2025. Μια Ημέρα Τέχνης, Αθλητισμού και Αφιερωμάτων

Το Σάββατο συγκεντρώνει το ζωντανό πνεύμα του ACG μέσα από εκθέσεις τέχνης, αθλητικούς αγώνες, πολιτιστικές εμπειρίες και μια συγκινητική θεατρική παράσταση. Είναι μια ημέρα όπου η δημιουργικότητα, η κληρονομιά και η κοινότητα του Κολλεγίου συναντώνται σε όλη την πανεπιστημιούπολη.

Στάδιο Στίβου ACG & Γυμναστήριο Deree | 10:30-13:30

Αγώνες Ακαδημίας Αθλητισμού Deree & Αγώνες Συλλόγου Γονέων Pierce. Το πρωινό ξεκινά με δυναμικούς αγώνες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. Παρακολουθήστε τις ομάδες του Deree να αντιμετωπίζουν τον ιστορικό Πανιώνιο ΓΣ.

Ακαδημία Αθλητισμού Deree

10:30–12:00 | Ποδόσφαιρο: Deree εναντίον Πανιωνίου ΓΣ

12:00–13:30 | Καλαθοσφαίριση: Deree εναντίον Πανιωνίου ΓΣ

Σύλλογος Γονέων Pierce

10:30-12:00 | Αγώνας Καλαθοσφαίρισης

12:00-13:30 | Αγώνας Ποδοσφαίρου

ACG Art Gallery | 12:00-16:00

Έκθεση Arts Festival. Η Έκθεση Arts Festival συνεχίζεται, προσφέροντας έναν δυναμικό διάλογο μεταξύ της φοιτητικής δημιουργικότητας, της συνεργασίας του διδακτικού προσωπικού και επιλεγμένων έργων από την Καλλιτεχνική Συλλογή του ACG. Ένα ταξίδι στη μνήμη, την καινοτομία και την καλλιτεχνική εξερεύνηση.

Ξενάγηση στο Μουσείο της Βιβλιοθήκης | 14:00-14:30

Το Ψηφιακό Μουσείο του ACG – Μια Επισκόπηση. Ξεναγηθείτε στην πλούσια κληρονομιά του ACG. Το Ψηφιακό Μουσείο συνδυάζει ιστορικά αντικείμενα, αρχειακό υλικό και καινοτόμες τεχνολογίες, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία που αφηγείται την ιστορία του Κολλεγίου και τη θέση του στην ευρύτερη ιστορία της Ελλάδας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Δραστηριότητες Φοιτητικών Ομίλων | 13:00-18:00

Παρουσιάσεις και Δραστηριότητες Φοιτητικών Ομίλων. Το απόγευμα γεμίζει ενέργεια καθώς οι φοιτητικοί όμιλοι ζωντανεύουν την πανεπιστημιούπολη με εκθέσεις, παιχνίδια και δραστηριότητες. Μια γιορτή φοιτητικής πρωτοβουλίας, δημιουργικότητας και κοινοτικού πνεύματος.

Black Box Theater | 19:00

Callas Re-Imagined | Μια Παράσταση Θεάτρου, Μουσικής και Χορού. Μια υποβλητική αναπαράσταση της ζωής της Μαρίας Κάλλας μέσα από το θέατρο, τη μουσική και τον χορό. Βασισμένη σε επιστολές, ηχογραφήσεις και συνεντεύξεις, η παράσταση αποτυπώνει τη διπλή κληρονομιά της θρυλικής ντίβας και εξερευνά φανταστικές αφηγήσεις πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας. Με την καταξιωμένη ηθοποιό Εβελίνα Αραπίδη, ζωντανά ηχοτοπία από τον Γιώργο Στεφανάκη και χορογραφία του Ηλία Μπαγεώργου.

Pierce Theater / Atrium / Lobby | 20:00-22:00

Εκδήλωση του Ταμείου Συλλόγου Γονέων Pierce | «Eivala» – Ένα Μουσικό Ταξίδι από τη Σμύρνη στην Αθήνα. Ένα μουσικό αφιέρωμα που αναδεικνύει το πλούσιο πολιτιστικό ταξίδι από τη Σμύρνη στην Αθήνα, συνδυάζοντας την παράδοση και την καλλιτεχνία. Ένα ταιριαστό φινάλε που τιμά την κληρονομιά και γιορτάζει το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητας του ACG.

Το ONE FIVE ZERO – ACG 150 Anniversary Festival είναι κάτι περισσότερο από μια επετειακή εκδήλωση – είναι μια ζωντανή γιορτή δημιουργικότητας, παράδοσης και καινοτομίας. Μέσα από τρεις ημέρες γεμάτες τέχνη, πολιτισμό, αθλητισμό και φοιτητικές πρωτοβουλίες, το φεστιβάλ ενώνει το παρελθόν με το παρόν και αποτυπώνει το πώς η μοναδική ιστορία του Κολλεγίου μεταμορφώνεται σε κινητήριο δύναμη για το μέλλον.

Επειδή το πρόγραμμα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, μπορείτε να βλέπετε εδώ όλες τις σχετικές ενημερώσεις.