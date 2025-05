«Ο Χέιζ-Ντέιβις θέλει να επιστρέψει στο NBA» (pic)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και τα σενάρια για το μέλλον του είναι πολλά. Ο παίκτης έχει δηλώσει την επιθυμία του να επιστρέψει στο NBA, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το συμβόλαιο του με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης περιλαμβάνει NBA-out και πλέον αναμένονται εξελίξεις, έπειτα το τέλος της σεζόν. Ο 31χρονος αγωνίζεται εδώ και επτά χρόνια στην Ευρώπη, έχοντας περάσει από Γαλατάσαραϊ (2018-19), Ζαλγκίρις (2019-21), Μπαρτσελόνα (2021-22) και Φενέρμπαχτσε (2022-).

Στο NBA αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη φανέλα των Ράπτορς, στις 12 Μαρτίου του 2018 και θέλει να επιστρέψει σε κάποια ομάδα της λίγκας, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα βρίσκεται στον πάγκο ως 7ος ή 8ος παίκτης.

Nigel Hayes-Davis’ contract with Fenerbahce includes an NBA buyout clause 💰

Hayes-Davis expressed a strong interest in returning to the NBA in recent years. So, what are his options in the upcoming offseason?https://t.co/NSKmZxfYc7

— BasketNews (@BasketNews_com) May 12, 2025