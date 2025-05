Ξορκίζοντας τα «φαντάσματα»

Η Μπάγερν κυριαρχεί στο γερμανικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες. Είναι δίχως αμφιβολία η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική δύναμη της χώρας και μονοπωλεί μπορεί να πει κάποιος τους τίτλους.

Δεν είναι όμως η μοναδική μεγάλη δύναμη, έστω και αν κάποιοι άλλοι σύλλογοι βρέθηκαν σε δύσκολα νερά και κλήθηκαν ν’ αντιμετωπίσουν μεγάλα ζόρια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Αμβούργο, μια ομάδα που έγραψε ιστορία στο γερμανικό ποδόσφαιρο τις δεκαετίες του 1970 και 1980, μια υπερδύναμη εκείνα τα χρόνια που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Κανείς άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά ότι το Αμβούργο είχε κατακτήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 1983, επικρατώντας στον τελικό της Γιουβέντους με 1-0.

Το παιχνίδι είχε διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ο Φέλιξ Μάγκατ ήταν ο σκόρερ της γερμανικής ομάδας.

Τα τελευταία εφτά χρόνια ήταν κάτι παραπάνω από ζόρικα για την ομάδα το μεγάλου λιμανιού της Γερμανίας καθώς το Αμβούργο είχε υποβιβαστεί από την Μπουντεσλίγκα κι έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία.

Η «ξηρασία» όμως έφτασε στο τέλος και το πάρτι που στήθηκε για την επιστροφή της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου ήταν μεγάλο.

Αυτό που δεν ξεχνούσαν οι οπαδοί του Αμβούργου, ήταν οι… χίλιοι τρόποι με τους οποίους είχαν χάσει την άνοδο στην Μπουντεσλίγκα τα προηγούμενα χρόνια.

Υπήρξε σεζόν που το Αμβούργο πέτυχε μόλις μια νίκη στις εννιά τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και τελικά έχασε την άνοδο. Κανείς δεν θέλει να θυμάται την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Και οι άλλες όμως που ακολούθησαν δεν ήταν καλύτερες, καθώς το Αμβούργο τα έκανε (μ’ έναν ανεξήγητο τρόπο) θάλασσα στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος κι έχανε την άνοδο.

Οι πίκρες ήταν αμέτρητες για τους οπαδούς της γερμανικής ομάδας, οι οποίοι έβλεπαν έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία να «βαλτώνει» στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Εφτά χρόνια μακριά από τα «σαλόνια» δεν είναι λίγα, αλλά τελικά η προσπάθεια όλων στο Αμβούργο στέφθηκε με επιτυχία.

Το πάρτι που στήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με την Ουλμ, ήταν ενδεικτικό του μεγαλείου που έχει η συγκεκριμένη ομάδα. Οι οπαδοί του Αμβούργου πανηγύρισαν την επιστροφή της ομάδας τους στην Μπουντεσλίγκα και οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Η γερμανική ομάδα έγραψε στο Χ «δεν είναι όνειρο, είναι η πραγματικότητα», εκφράζοντας έτσι με αυτό το μήνυμα τον ενθουσιασμό όλων στο Αμβούργο, για την εξασφάλιση της ανόδου στην μεγάλη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

