Λαουτάρο: «Μετά το πρώτο ματς δεν μπορούσα να σηκώσω το πόδι μου και έκλαιγα»

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μίλησε για την πολύ κακή κατάσταση που βρισκόταν το πόδι του μετά τον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Ίντερ στη Βαρκελώνη.

Παράλληλα, ο Αργεντίνος επιθετικός στάθηκε στο επίπεδο που ανεβαίνει συνεχώς η ομάδα του Μιλάνου αλλά και για τον στόχο που έχει θέση για την κατάκτηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Τις πρώτες 2 μέρες μετά το πρώτο ματς με την Μπαρτσελόνα δεν μπορούσα να σηκώσω το πόδι μου και έκλαιγα στο σπίτι. Προσπάθησα να συνέλθω. Έβαλα έναν σφιχτό επίδεσμο και κρατήθηκα για να είμαι εκεί.

Lautaro Martínez: “I was struggling, my leg didn’t feel right. I spent two days crying at home, but I couldn’t miss tonight’s game. I wrapped it very tightly and went out on the pitch. That’s just how I am, and that’s how I live football.

«I cried a lot after the Barcelona… pic.twitter.com/cmoYckTx6N

