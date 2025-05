Ένας άνδρας και ένα 4χρονο κορίτσι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους το πρωί της Κυριακής στη Μανίλα, όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό των Φιλιππίνων.

Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Vivencio Hizon. Στο σημείο του δυστυχήματος έφτασαν άμεσα πέντε ασθενοφόρα και 18 εθελοντές της ανθρωπιστικής οργάνωσης.

Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στη Μανίλα τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. Η άδεια οδήγησής του ανεστάλη για 90 ημέρες.

Το Reuters αναφέρει ότι το μαύρο SUV χτύπησε το εξωτερικό κιγκλίδωμα και έπεσε στον διάδρομο κοντά στην είσοδο του τερματικού σταθμού 1. Εικόνες στο διαδίκτυο έδειχναν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και σπασμένα γυαλιά σε όλη την είσοδο.

Όπως δείχνουν τα πλάνα στο σχετικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δεκάδες μέλη του προσωπικού έκτακτης ανάγκης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ninoy Aquino έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το βαρύ όχημα που έχει προσκρούσει στον τοίχο, την ώρα που διασώστες φροντίζουν να απομακρύνουν τα θύματα και τους τραυματίες.

Philippines: A black SUV crashed into Manila’s Ninoy Aquino International Airport Terminal 1’s departure entrance on May 4, 2025, killing a 4-year-old girl and a male adult, injuring four others. #Car_crash

The driver, claiming panic caused a gas pedal error, is in custody. The… pic.twitter.com/tv3wrrd9qe

— GeoTechWar (@geotechwar) May 4, 2025