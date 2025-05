Συναγερμός ήχησε σήμερα Κυριακή σε πολλές περιοχές του Ισραήλ μετά τη ρίψη πυραύλου από τους Χούθι της Υεμένης.

Οι εκρήξεις, ακούστηκαν σε περιοχές της Ιερουσαλήμ καθώς και στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

Δείτε βίντεο τη στιγμή που ο πύραυλος σκάει στον χώρο του αεροδρομίου:

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025