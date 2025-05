Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής ξεσπαθώνει κατά Τραμπ και… ΕΕ: «Είμαστε ελεύθερη κοινωνία ή δεν είμαστε;»

Αν και συντηρητικός Ρεπουμπλικάνος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να στηρίξει πολιτικές που εισηγείται ο αριστερός Μπέρνι Σάντερς. Έτσι, πρόσφατα, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ραντ Πωλ δεν κράτησε την οργή του για την λογοκρισία που νομοθετείται στη χώρα του, και ισχύει ήδη στην… Ευρώπη όπως είπε λάβρος.

Την Τετάρτη 30 Απριλίου, η Επιτροπή Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας ενέκρινε ένα νομοσχέδιο για τον αντισημιτισμό περνώντας μιας αξιοσημείωτη τροπολογία της τελευταίας στιγμής που στην πραγματικότητα θα απαγορεύει σε κάποιον να ξεστομίσει ότι «οι Εβραίοι σκότωσαν τον Ιησού».

Ο νόμος είχε ψηφιστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάιο του 2024 με συντριπτική πλειοψηφία 320-91, αλλά κόλλησε στη Γερουσία, καθώς θέτει ζητήματα περιορισμού ελευθερίας του λόγου. Φέτος επανεισήχθη στη Βουλή και ψηφίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή την Τετάρτη το πρωί.

Η ψηφοφορία διεξάγεται τη στιγμή που πολίτες -φοιτητές και μη- στις ΗΠΑ διώκονται επειδή είπαν ή έγραψαν κάτι κατά του Ισραήλ.

Ειδικότερα, ο «Νόμος για την Ευαισθητοποίηση κατά του Αντισημιτισμού» θα κωδικοποιήσει τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA) ως τον μοναδικό ορισμό που θα χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διερεύνηση ισχυρισμών για αντισημιτικές διακρίσεις.

Η IHRA είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός που ενώνει κυβερνητικούς φορείς, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εμπειρογνώμονες με στόχο να διαμορφώσουν και να προωθήσουν την εκπαίδευση, τη μνήμη και την έρευνα του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, χρησιμοποιείται ενίοτε και για προπαγάνδα υπέρ του Ισραήλ.

Στις ΗΠΑ, από το 2018, το υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί τον ορισμό της IHRA –που δεν είναι νομικά δεσμευτικός- ως εργαλείο για να σκεφτεί κανείς ακανθώδη θέματα γύρω από τον αντισημιτισμό. Π.χ συγκρίσεις της σημερινής πολιτικής του Ισραήλ με την πολιτική των Ναζί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε υιοθετήσει τον ορισμό σε εκτελεστικό δηλώνοντας ότι ο αντισημιτισμός είναι μια απαγορευμένη μορφή διάκρισης σε σχολεία και πανεπιστήμια και θα χρησιμοποιούσε τον ορισμό του αντισημιτισμού της IHRA για την αξιολόγηση περιπτώσεων αντισημιτικών διακρίσεων μέσω του υπουργείου Παιδείας.

Στο παραπάνω όμως νομοθέτημα ανιστάθηκε με δύναμη ο γερουσιαστής από το Κεντάκι. Επέκρινε το Κογκρέσο για την προώθηση νέων περιορισμών του λόγου, ιδίως μέτρων αντισημιτισμού που θα περιόριζαν την κριτική κατά του Ισραήλ σε σχολεία και Πανεπιστήμια.

«Είτε είμαστε μια ελεύθερη κοινωνία που διέπεται από το Σύνταγμα, είτε όχι. Πρέπει να αμφισβητήσουμε το μίσος με λογική, όχι με λογοκρισία».

Γιατί όμως μια τέτοια φαινομενικά θετική νομοθεσία εξόργισε τον γερουσιαστή; Οι λόγοι είναι πολλοί και καλοί.

We’re either a free society governed by the Constitution, or we’re not. We need to challenge hate with reason, not censorship. pic.twitter.com/uTVdtGFeTZ

— Senator Rand Paul (@SenRandPaul) April 30, 2025