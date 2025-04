Eurobasket 2025: Οι ώρες των αγώνων της Εθνικής (pic)

Η FIBA έκανε γνωστές τις ώρες έναρξης των αγώνων του Eurobasket 2025, με την Εθνική μας να μαθαίνει το πρόγραμμά της. Συγκεκριμένα, τρία παιχνίδια θα περιλαμβάνει η κάθε αγωνιστική στο «Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού», με ώρες έναρξης τις 15:00, 18:15 και 21:30.

Τα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου είναι όλα καθορισμένα στις 18:15 και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Βοσνία / Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει, εκτός από την Κύπρο (30 Αυγούστου, 18:15), την Ιταλία (28 Αυγούστου, 21:30), τη Γεωργία (31 Αυγούστου, 15:00), τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη (2 Σεπτεμβρίου, 15:00), και την Ισπανία (4 Σεπτεμβρίου, 21:30).

