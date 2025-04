Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε θαλάσσιο πάρκο στην Κίνα, όταν γοργόνα λιποθύμησε μέσα στο νερό, μπροστά στα μάτια των επισκεπτών.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, διακρίνεται η γυναίκα να λιποθυμά και να μένει ακίνητη στον πάτο της πισίνας.

Οι επισκέπτες του Taiyuan Ocean World θεώρησαν αρχικά ότι η λιποθυμία της γοργόνας ήταν μέρος του σόου της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, αφού κατάλαβαν τι είχε συμβεί, κάλεσαν σε βοήθεια.

Υπάλληλος του πάρκου βούτηξε στην πισίνα και, δύο λεπτά αργότερα, κατάφερε να ανασύρει τη λιπόθυμη γυναίκα στην επιφάνεια, σύμφωνα με την Daily Mail.

