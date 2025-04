Θρηνούμε παιδιά και επιμένουν σε σόου επικοινωνιακά, με ή χωρίς «θυσία» Καραμανλή έχασαν το τρένο ανεπιστρεπτή

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες το τρένο …δεν μπήκε στις ράγες. Αντιθέτως ζούμε μία κατάσταση γενικευμένου εκτροχιασμού, με την κοινή λογική να στήνεται στο απόσπασμα. Ώρες ώρες έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση νομίζει ή ότι πάσχουμε όλοι από άνοια και έχουμε ξεχάσει τα πάντα -τι έχει συμβεί, πώς φτάσαμε εδώ, τι έχουν τάξει και τι τελικά έκαναν έξι χρόνια- ή ότι μόλις ήρθαμε στη χώρα…. Εχω αρχίσει να εκνευρίζομαι γιατί να με αντιμετωπίζουν ως ανόητη μέσα στα μούτρα μου δεν μπορώ να το ανεχθώ… Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες και κάποιες εξαιρετικά προβλέψιμες… μόνο ορισμένοι πολιτικοί αναμένεται να πέφτουν πάλι από τα σύννεφα. By the way σε κείνη την Αριστερά στις πόσες διασπάσεις παίρνουν πρωτάθλημα;

Στη Βουλή

«Ηρθε η ώρα του Καραμανλή!». Το θυμάστε το σύνθημα που φώναζαν τα παλιά χρόνια στις προεκλογικές συγκεντρώσεις; Ήρθε η ώρα να ζήσουμε επανάληψη της ιστορίας ως φάρσα, για να μη πω ως τραγωδία. Τελικά η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή. Προσέξτε όμως συγχρονισμό. Χθες το υπουργικό συμβούλιο συζήτησε το νομοσχέδιο για τον σιδηρόδρομο – το παρουσίασε ο υπουργός Μεταφορών κ. Κώστας Κυρανάκης – και λίγες ώρες αργότερα η δικογραφία που αφορά τον πρώην υπουργό μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή έφτασε στη Βουλή! Το contrast που λέγαμε και πως όλα αυτά τα «αφήνουμε πίσω»!

Τρέχοντας

Και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας «αγώνας δρόμου» μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για το ποιος θα προλάβει να καταθέσει πρώτος το αίτημα για την συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής. Ναι, ναι υπάρχει και από την πλευρά της κυβέρνησης πρόθεση να καταθέσει αίτημα. Και να μην περιμένει την αντιπολίτευση. Βέβαια μόλις ανακοινωθεί η δικογραφία στην ολομέλεια της Βουλής. Για ποιο λόγο; Για να δείξουν ότι όχι μόνο δεν έχουν να κρύψουν τίποτα – αλίμονο! – αλλά δεν σκοπεύουν και να συγκαλύψουν. Μάλιστα. Ενα παιχνίδι επικοινωνιακό.

Παραμένει δύσκολη

Μου έλεγαν μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα μπορεί η κυβέρνηση να δείχνει – δημοσκοπικά – σημάδια ανάκαμψης, αλλά το έγκλημα των Τεμπών συνεχίζει να παράγει εξελίξεις. Ως εκ τούτου η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με την ωραιοποίηση που εκπέμπει το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Κι επίκεινται απανωτές εξελίξεις επί του θέματος στο επόμενο διάστημα….

Τους συμμάζεψε

Τώρα βέβαια, μου έλεγαν αρμοδίως πως όσο νάναι η κατάσταση στο Μέγαρο Μαξίμου έχει «σουλουπωθεί» κάπως. Και κυρίως υπάρχει σχεδιασμός εβδομάδα – εβδομάδα. Καταρτίζεται μάλιστα το σχετικό πρόγραμμα μέχρι και την ΔΕΘ – αρχικά. Γιατί υπάρχει πρόβλεψη ο σχεδιασμός να φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου! Το συμμάζεψε το «μαγαζί», λένε, ο αντιπρόεδρος κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Κατεβάστε τις προσδοκίες

Από την άλλη όμως έχει πλάκα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμάστε που σας έλεγα ότι θέλουν «λελογισμένες προσδοκίες» για να μην έχουν άλλου είδους προβλήματα; Ε, το παιχνίδι το ξεκίνησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μεσαία στρώματα που τους είπε πως η ΔΕΘ θα … αφορά εσάς. Μάλιστα. Και κυκλοφόρησαν τις περασμένες μέρες και το τι είδους θα είναι οι παροχές. Ε, λοιπόν, χθες στο υπουργικό συμβούλιο τους είπε ότι αυτά που έδωσαν προέρχονταν από το πλεόνασμα του 2024. Φέτος δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η εξέλιξη της οικονομίας και τι επιδόσεις θα έχει, άρα να μην συντηρούν την παροχολογία γιατί μπορεί να προκύψουν άλλου είδους προβλήματα. Και τους «μάζεψε» τους υπουργούς! Εμειναν με την χαρά….

Μία από τα ίδια

Μου λένε επίσης πως εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να βγουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν φαίνεται να αλλάζουν οι τάσεις. Δηλαδή ελαφρά ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, προς τα κάτω το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι η «αντεπίθεση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη;

Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης

Η συζήτηση – κι προβληματισμός, θα έλεγα – για τις επόμενες κινήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί διάφορες «καραμπόλες». Πρωτίστως βεβαίως στον «χώρο» ΣΥΡΙΖΑ. Χθες κυκλοφόρησε πως ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κ. Αλέξης Χαρίτσης τελεί υπό παραίτηση και εντός των επομένων ημερών πρόκειται να συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, όπου ο ίδιος είναι μειοψηφία, για τα περαιτέρω. Πηγές της Πατησίων διέψευσαν και τις δύο πληροφορίες.

Δικός του

Μου έλεγαν όμως ότι την πληροφορία της παραίτησης την διακινούσε ένας εκ των υποστηρικτών του – γνωστός και μη εξαιρετέος. Ο οποίος σε δηλώσεις του έβαλε το θέμα του κ. Τσίπρα ως – ας το πούμε – πρωταγωνιστή των επικείμενων εξελίξεων. Μη νομίζετε ότι σ΄ αυτό τον χώρο συζητούν τίποτ΄άλλο.